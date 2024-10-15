Дієта для довголіття: завдяки їй ви можете продовжити життя на 10 років

Бажаєте продовжити життя на 10 років? Вчені знайшли, як це зробити. Ця дієта є найпростішим способом. Вона також покращить роботу серцево-судинної системи та загальний стан організму, пише zywienie.medonet.pl.

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Рецептом довголіття може бути дієта, багата на цільні зерна, бобові та горіхи, а також обмеження споживання червоного та обробленого м’яса, цукру й солодких напоїв.

Дослідникам вдалося точно визначити пропорції та наслідки таких змін у меню. Дієта, оптимізована для довголіття, має включати сім порцій цільного зерна, п’ять порцій овочів і п’ять порцій фруктів на день. Важливим є і час. Залежно від віку, в якому люди почали вносити зміни та дотримуватися здорової рекомендованої дієти, тривалість їхнього життя збільшувалася.

«Збільшення очікуваної тривалості життя, тобто кількість додаткових років, доданих до життя учасника дослідження, коливалося від 4 до 11,3 року залежно від віку та обраного способу зміни дієти», — повідомляють експерти.

У людей, які оптимізували свій раціон у віці 40 років, життя продовжилося в середньому на термін від 6,2 до 9,7 року. Для людей, які змінили веганську дієту, додаткова очікувана тривалість життя становила в середньому від 5,2 до 8,7 року. Навіть коли зміни були зроблені у віці 60 років, були досягнуті вражаючі результати. Згідно з даними, отриманими зі Сполучених Штатів і Великої Британії, дієта, оптимізована для довголіття, може продовжити життя до семи років у цій віковій групі.

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Що відрізняє це дослідження від інших, так це його точність. Вчені чітко визначили продукти та їх рекомендовану кількість у раціоні. Запропоновані зміни є реальними та здійсненними, а результати очевидні. Харчуючись здорово, ви можете продовжити своє життя (і здоров’я) на десять років, за умови збереження змін.

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