Піднімайте пістолет вгору обережно: названо типові помилки, які водії-початківці роблять на АЗС

Людина, яка не так довго користується власним автомобілем, хоча й вивчила ПДР, може не знати деяких нюансів щодо паркування й робити помилки при заправці машини.

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Досвідчений механік нагадав про однакові помилки, які роблять багато водіїв під час заправки, пише «Твоя машина».

По-перше, фахівець звертаю увагу на марку палива для авто. Щоб уникнути проблем, треба заливати в бак таке паливо, яке рекомендує виробник автомобіля. Важливо орієнтуватися на кількість літрів, а не на вартість.

«Коли знімаєте пістолет з колонки, робіть це обережно, піднімаючи його вгору. Перед тим як вставити його в бак, почекайте кілька секунд, щоб зайве паливо стекло», — радить експерт.

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Після заправки пістолет потрібно вийняти з бака і повернути на місце. Це важливо, адже бувають випадки, коли водії забувають пістолет у баку і їдуть з ним, через що пошкоджують і колонку, і свою машину.

Заправляти автомобіль з працюючим двигуном категорично заборонено. Це дуже небезпечно і може призвести до серйозних проблем.

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Експерт також зазначив, що на кожній АЗС є спеціальні в’їзди та виїзди. Це допомагає уникнути плутанини та заторів, особливо коли станція завантажена. Тому важливо заздалегідь знати, куди заїжджати, а куди виїжджати.

Також варто нагадати про періодичні перевірки головки блоку циліндрів двигуна. Робити це потрібно на холодному двигуні. Для цього слід зняти кришку радіатора та заглянути всередину. Після запуску двигуна там не повинно бути жодних бульбашок чи піни. Перевірка робиться швидко й може убезпечити водія від дорогого ремонту машини.

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