Паркуватися на тротуарі можна: Верховний суд прояснив деталі

Більшість водіїв знають, що проводити ремонт, обслуговування чи миття транспортних засобів на вулицях та в інших громадських місцях не можна.

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Також більшість учасників дорожнього руху були раніше впевненими, що рух авто на тротуарі — це порушення правил дорожнього руху (ПДР), і за такий вчинок водія повинні оштрафувати. Але виявилося, що це не так, пише профільне автомобільне видання.

Саме так, певно, вважали і поліцейські у місті Кременчук, які виписали штраф у 255 грн водієві Skoda Octavia за виїзд на тротуар для паркування.

Але водій, вочевидь, знав правила дорожнього руху (ПДР) краще, тому оскаржив рішення поліції у Верховному суді, і той скасував покарання.

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При цьому суд зазначив, що в окремих випадках виїзд на пішохідну зону може бути виправданим.

Зокрема, Верховний суд пояснив, що відповідно до пункту 15.10 «в» ПДР України, дозволено паркування на тротуарі за умови, що для пішоходів залишається щонайменше два метри вільного простору. Крім того, для заїзду на місце паркування і виїзду з нього водій може тимчасово рухатися тротуаром.

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Це рішення допомогло уточнити права водіїв, підкресливши, що паркування на краю тротуару, яке не заважає пішоходам, є законним. Суд також зазначив, що короткочасний рух тротуаром для досягнення дозволеного місця паркування не є порушенням.

Таким чином, водіям дозволяється паркуватися на тротуарах, якщо залишають для пішоходів щонайменше два метри вільного простору.

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Також допускається тимчасовий заїзд на тротуар для паркування за умови дотримання правил.

А в разі, якщо водій вважає штраф несправедливим, він має право оскаржити його в суді, використовуючи свої знання про правила та права.

Нагадаємо, що в Європі на дорогах з'явився новий знак «автомобіль з крилами», який викликає подив у багатьох українських водіїв.

Раніше багатьох українців здивував знак у формі білого ромба на синьому тлі.

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