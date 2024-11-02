Робіть цю просту перевірку й уникнете дорогого ремонту: механік дав пораду водіям

Значна частина несправностей в автомобілі, на думку автомеханіків, відбувається через необачність водіїв. Досвідчений механік Скотті Кілмер звернув увагу на те, що машина завжди «сигналізує» про те, що є якісь проблеми. Водієві потрібно тільки звернути увагу, щоб потім не довелося платити за дорогий ремонт, пише «Твоя машина».

ВІДЕО ДНЯ

За словами фахівця, регулярна 30-секундна перевірка зробить життя водія більш спокійним й збереже його гроші.

В машині періодично потрібно перевіряти, чи не пробито головку блоку циліндрів двигуна. Робити це потрібно на холодному двигуні, наголосив автомеханік.

Слід зняти кришку радіатора та заглянути всередину. Після запуску двигуна там не повинно бути жодних бульбашок чи піни. Ці ознаки, як і білий дим під час роботи мотора на холостому ходу, свідчить про пошкодження прокладки. Цей елемент підтримує компресію двигуна, герметизуючи камеру згоряння. Завдяки цьому, не допускається витік та змішування моторного масла та охолоджуючої рідини.

РЕКЛАМА

Сама заміна прокладки ГБЦ може обійтися в круглу суму автовласнику, але якщо це вчасно не зробити, то наслідки можуть бути ще більш жахливими та дорогими. Через брак охолодної рідини, а також змішування моторного масла з антифризом двигун буде швидко і часто перегріватися, що в кінцевому підсумку може призвести до його повної відмови.

Також експерт нагадав, що гроші можна втратити, якщо економити на шинах. Купівля бувших у використанні шин може призвести не лише до втрати грошей, а й до трагічних наслідків.

РЕКЛАМА

Річ у тім, що навіть ті шини, які не були у використанні і весь час лежали на складі, згодом можуть перетворитися на потерть. Термін їхньої придатності — п'ять років. За цей час гума втрачає пружність, тріскається та стає небезпечною. Те саме стосується і відремонтованих чи відновлених шин. Повністю повернути шинам новий стан неможливо.

Нагадаємо, експерти порадили, з яким пробігом не варто купувати машини на вторинному ринку.

РЕКЛАМА

98

Читайте нас у Facebook