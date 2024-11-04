Шеф-редактор каналу Порошенка «Прямий» був затриманий при спробі втекти за кордон, — судове рішення

Шеф-редактор телеканалу «Прямий», якого пов'язують з Петром Порошенком, отримав судовий вирок за спробу втечі до Польщі за підробленими документами. Про це повідомляється у рішенні Любомльського районного суду.

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Згідно з документом, журналіст з фейковим діагнозом намагався виїхати в Польщу через пункт пропуску залізничного сполучення «Ягодин». Але прикордонники виявили підробку документів.

«Як з’ясувалося, Віктор М. вступив у змову із невстановленою особою щодо виготовлення документів, що надають право безперешкодного виїзду за межі України. Йдеться про тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії. Згодом чоловік отримав підробку, де вказувалося, що він нібито непридатний до служби у ЗСУ, бо має вірусний гепатит С у важкій формі», — йдеться у матеріалі.

Обвинувачений в суді визнав факт кримінальних правопорушень. Його судили за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, тобто за сприяння у підробці документів і використання таких. У підсумку суд призначив «втікачу» 68 тисяч гривень штрафу.

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За словами журналістів, йдеться про Віктора Медвідя, шеф-редактора телеканалу «Прямий», який пов’язують з нардепом та олігархом Петром Порошенком.

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Раніше сам Порошенко заявляв журналістам, що й він особисто, і його команда мають бути на фронті.

Проте, замість цього, у вересні 2024 року лише за місяць війни нардеп задекларував понад 1,1 млрд доходів, що у 125 разів більше, ніж він заробив за рік до вторгнення росіян.

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Окрім втікачів з команди Порошенка, до Європи ще на початку 2022 року виїхали й сини лідера «Євросолідарності». Весь час, поки триває війна, військовозобов’язані Олексій та Михайло Порошенки перебувають в Лондоні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що голова фракції Порошенка оформив на дружину лакшері-віллу, поки лідер заявляв, що його команда має бути на фронті.

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