Порошенко, який у 20 разів збільшив дохід під час війни, пропонуючи припинити фінансування допомоги українським чоловікам призовного віку у Німеччині, має почати з власних синів, які проживають у Лондоні, вважає журналіст Сергій Іванов.

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«Вимагаючи від ЄС не фінансувати українців за кордоном, він має почати зі своїх синів-утікачів, які переховуються в Лондоні. Чомусь 39-річний Олексій та 23-річний Михайло Порошенко не поспішають повертатися до України? Вочевидь, чілити в Лондоні, відпочивати, відвідувати концерти „хороших русских“ — така важка праця, що хлопці просто не можуть вирватись», — написав у соцмережі Сергій Іванов.



На думку Іванова, журналісти, які беруть інтерв’ю у Порошенка, уникають питання про місцеперебування його дорослих синів під час війни.



«Я так розумію, це питання є табуйованим для всіх журналістів, які беруть у Порошенка інтерв’ю, але відповідь на нього все-таки хотілося б почути. Бо інакше це виглядає як лицемірство. Хоча чому „виглядає“ — лицемірство і є», — наголошує Сергій Іванов.

Нагадаємо, лідер фракції «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав Німеччину припинити фінансувати українських чоловіків призовного віку, що перебувають у країні, і натомість переорієнтувати передбачені кошти українській армії.

«Але я дуже рекомендую (Німеччині. — Авт.) стосовно цих осіб — чоловіків, які перебувають тут і відмовляються повертатися в Україну, — будь ласка, припиніть це фінансувати і негайно почніть надавати ці гроші Збройним Силам України», — закликав п’ятий президент.

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Як писали ЗМІ, мережа ботів, яку пов’язують з Петром Порошенком, атакувала допис українського військового з позивним «Сталкер». Той закликав сина ексглави держави повернутися до України. Зокрема, у своєму дописі військовий зазначав, що Олексій Порошенко ховається за кордоном від служби в армії. Військовий наголосив, що, на його думку, воювати мають усі придатні діти чиновників, незалежно від політичного «кольору» їхніх батьків.

«Чому ви не питаєте за його молодшого сина, якому зараз 23? Чому він не може піти добровольцем на фронт, як я свого часу пішов? Як тисячі українських юнаків пішли добровольцями на війну? Багатьом з яких не було навіть 20, декому навіть 18?» — запитав «Сталкер».

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Раніше ЗМІ повідомили, що Львівська міська рада не отримувала жодних коштів на відновлення музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича від фонду Петра Порошенка, попри публічні обіцянки політика профінансувати всі необхідні роботи.

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