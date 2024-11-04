Аж п'ять «англійців»: Ребров назвав склад збірної України на вирішальні матчі Ліги націй

Тренерський штаб збірної України з футболу, яка здолала в жовтні Грузію (1:0) і зіграла внічию з Чехією (1:1), визначився зі складом команди на вирішальні поєдинки в дивізіоні В Ліги націй проти Грузії (16 листопада в Батумі) та Албанії (19 листопада у Тирані), повідомляє офіційний сайт УАФ.

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До основного списку Сергія Реброва увійшли 25 виконавців, серед яких п'ять гравців з англійської прем'єр-ліги:

воротарі — Георгій Бущан («Динамо»), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Андрій Лунін («Реал», Іспанія);

захисники — Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — «Шахтар»), Олександр Тимчик («Динамо»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія);

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півзахисники — Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — «Динамо»), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (всі — «Шахтар»), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — «Полісся»), Іван Калюжний («Олександрія»)), Михайло Мудрик («Челсі», Англія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія);

нападники — Артем Довбик («Рома», Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос», Греція), Владислав Ванат («Динамо»).

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Ще семеро футболістів включені до резервного списку «жовто-синіх»: Дмитро Різник, Тарас Степаненко, Данило Сікан (всі — «Шахтар»), Олександр Сваток («Остін», США), Богдан Михайличенко («Полісся»), Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (обидва — «Динамо»).

Становище команд у групі 1: 1. Чехія — 7 очок (різниця м'ячів — 7:7); 2. Грузія — 6 (5:3); 3. Албанія — 6 (3:4); 4. Україна — 4 (5:6).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України пробилася до фінального турніру чемпіонату Європи.

Фото uaf.ua

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