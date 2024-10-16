Україна U21 програла в гостях сербам і вийшла на Євро-2025 як найкраща друга команда у групах: відеоогляд матчу

У вівторок, 15 жовтня, молодіжна збірна України з футболу (U21), яка достроково забезпечила собі путівку до фінального турніру чемпіонату Європи, зіграла на стадіоні національного тренувального центру у Старій Пазові останній матч у групі проти команди Сербії.

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Євро-2025. Кваліфікація. Група F

Сербія U21 — Україна U21 — 1:0



Україна: Нещерет, Смоляков (Хлань, 72), Мельниченко, Салюк, Роман, Ярмолюк (Федор, 72), Рубчинський, Варфоломєєв (Очеретько, 53), Брагару, Волошин, Краснопір (Квасниця, 53, Горбач, 90).

Гол: Алексіч (21).

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Попри вихід у фінальний турнір Євро-2025, турнірна мотивація в останній зустрічі відбору у підопічних іспанця Унаї Мельгоси таки мала бути. Перемога (та ще над «друзями росії»!) забезпечувала «жовто-синім» перемогу у групі, де виступали чинні чемпіони Європи у цій віковій категорії англійці.

Але молоді українці, які зазнали до цього у відборі лише однієї поразки (від Англії — 1:2), схоже, вийшли на гру «модними фіналістами» Євро-2025, швидко пропустили, багато атакували, завдали 10 ударів по воротах балканців, але так і не зуміли хоча б зрівняти рахунок. Якщо що — Англія забила сербам у двох матчах 12 м'ячів.

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Загалом же нічого страшного: «жовто-сині» у фінальному турнірі чемпіонату Європи (як найкраща друга команда). Але «румунський синдром» національної команди вже, схоже, став вірусним і у «молодіжці». Підлікувати б…

В інших поєдинках у квартеті F зафіксовано такі результати: Люксембург — Північна Ірландія — 0:0, Англія — Азербайджан — 7:0.

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Підсумкове становище команд: 1. Англія — 25 очок; 2. Україна — 24; 3. Сербія — 16; 4. Північна Ірландія — 11; 5. Люксембург — 8; 6. Азербайджан — 3.

У фінальну частину Євро-2025 безпосередньо вийшли дев'ять переможців груп (Італія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина, Англія, Румунія, Португалія, Словенія та Данія), а також три збірні з найкращими показниками з тих, хто посів другі місця (Україна, Франція та Польща). Інші шість володарів других місць (Хорватія, Фінляндія, Чехія, Норвегія, Бельгія та Грузія) розіграють між собою ще три путівки до Словаччини. Своїх суперників групі чемпіонату Європи українська «молодіжка» дізнається за підсумками жеребкування 3 грудня у Братиславі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська «молодіжка» виборола на Євро-2025 вольову домашню перемогу над Сербією.

Фото uaf.ua

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