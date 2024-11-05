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«Треба говорити „дякую“, а не цькувати»: у Польщі заявили, що Зеленський намагається втягнути країну у війну з росією

8:46 5 листопада 2024
Кшиштоф Гавковський

В Польщі, яка почала серйозно укріплювати кордон з росією, по-різному поставилися до закликів українського керівництва щодо допомоги країн-партнерів до відбиття російських ракетних атак.

Так, віцепрем'єр Кшиштоф Гавковський в ефірі Radio ZET заявив, що президент України хоче втягнути Польщу у війну з рф та розкритикував висловлювання Володимира Зеленського.

«У мене склалося враження, що останні слова з вуст президента Зеленського негідні політика, який багато чим завдячує Польщі. Подарована техніка, про громадян подбали, Польща великий друг України, транспортний вузол. Мені здавалося, що в таких ситуаціях ти кажеш комусь „спасибі“, а не цькуєш», — говорить Гавковський.

На його думку, участь РП у відбитті атак може означати, що країна залучиться до війти з росією. «Я не погоджуюся з такими заявами», — додав він.

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Тим часом в МЗС Польщі не виключають, що НАТО може змінити свою позицію щодо збиття ще над Україною російських ракет, які летять у польскому напрямку. Зокрема, на особисту думку міністра закордонних справ Республіки Польщі Радослава Сікорського, це наразі необхідно. Втім, колеги по Північноатлантичному альянсу критикували його за цю позицію. Не виключено, що це питання може бути розглянуте на найближчій міністерській зустрічі.

Фото wiadomosci.radiozet.pl

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