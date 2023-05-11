Зґвалтування в Кагарлику: перед вироком суду двоє обвинувачених раптово мобілізувалися до ЗСУ

Вивезли в ліс, наказали без одягу лягти на землю і почали обливати крижаною водою і бити

Ця справа у травні 2020 року розбурхала без перебільшення всю країну. Почалося все з того, що жертвою тортур поліцейських стала 26-річна Неля Погребіцька, яку в ніч проти 24 травня викликали на допит у справі про пограбування сільської крамниці. Постраждалу викликали у дільницю — і там били, душили протигазом і ґвалтували.

25 травня двох поліцейських, один із яких жорстоко побив, а другий зґвалтував Нелю, затримали. Потім висунули підозру і третьому співробітнику, який допомагав катувати жінку. Наприкінці 2020 року справу передали до суду, і на лаві підсудних було вже п'ятеро обвинувачених і три епізоди.

Двох поліцейських, один із яких жорстоко побив, а другий зґвалтував Нелю, затримали на наступний день після інциденту. Фото ТСН

У обвинувальному акті сказано, що співробітники поліції ґвалтували потерпілих, били гумовими палицями, руками та ногами, застосовували сльозогінний газ. Один з епізодів стався у січні 2020 року. У обвинувальному акті сказано, що троє поліцейських (серед яких були й ті, хто потім знущався з Нелі Погребіцької) вивезли потерпілих на галявину, наказали їм без одягу лягти на землю, після чого протягом пів години обливали їх крижаною водою і били.

Щодо Нелі, то її на допит викликали неофіційно — попросили її сусіда передати, щоб вона зайшла до поліцейської дільниці. Допит стосувався пограбування сільського магазину, що стався напередодні. Магазин пограбував місцевий мешканець. Після пограбування цю людину з вкраденою пляшкою спиртного бачили у компанії, де була й Неля. Розповідаючи про те, що сталося, Неля зізналася, що поліцейського, який викликав її на допит, вона давно побоювалася: «Він раніше мені погрожував. Якось сказав: „Коли я тобі подзвоню, ти повинна мені дати“. З того часу я намагалася його уникати. Не хотіла їхати й на цей допит…»

За словами Нелі, поліцейський одразу безапеляційно заявив їй, що «вона була в тому магазині», а коли Неля не погодилася визнавати те, чого не було, одягнув на неї протигаз і почав душити. Потім прийшов його колега — і вони почали бити Нелю разом. Розбили їй ніс, не відпускали до туалету (внаслідок чого жінка обмочилася), погрожували зброєю. Після чого прийшов третій поліцейський, який зґвалтував її: «Він сказав мені: «Сьогодні будеш моєю. Я тебе розірву».

Поліцейське свавілля, жертвою якого стала 26-річна Неля Погребіцька, розбурхало всю країну

Пізніше, коли те, що сталося, вже обговорювала вся країна, деякі жителі Кагарлика сказали, що теж свого часу зазнали тортур з боку цих поліцейських. Самі обвинувачені не визнавали своєї провини, звинувачення називали надуманими й відмовлялися давати свідчення, називаючи слідство необ'єктивним і упередженим.

«Не вірю, що обвинувачені пішли до лав ЗСУ через обовʼязок захищати державу»

Зараз, через три роки після випадку з Нелею Погребіцькою, у гучній справі нарешті мав бути винесений вирок. Проте ситуація несподівано змінилася, про що повідомила у Facebook адвокатка Анна Калінчук:

«Як з 5 обвинувачених залишилося лиш двоє.

Сьогодні могли б завершитися судові дебати у справі за обвинуваченням поліцейських Кагарлицького ВП у вчиненні зґвалтування, катування та насильницькому зникненні 5 потерпілих, сьогодні суд міг би вийти до нарадчої кімнати для прийняття рішення, але цього не відбулося.

Судове засідання відкладено, оскільки один з обвинувачених начебто мобілізований до лав ЗСУ та направлений до «якоїсь» з військових частин, а куди саме невідомо…

Ще один із 5 обвинувачених теж «мобілізувався» в акурат перед початком судових дебатів. Сьогодні суд повинен був прийняти рішення про зупинення провадження щодо нього знову ж таки у звʼязку із мобілізацією.

Ще один з фігурантів справи мобілізувався відразу з початком повномасштабного вторгнення. До нього у мене запитань немає. Людина відразу, а не через 1,3 року, не перед завершальною стадією судового розгляду, не від страху винесення ймовірно негативного рішення, добровільно пішла захищати суверенітет України.

Ще двоє, дякувати, під вартою і свого «щасливого квитка» на волю не зможуть отримати.

Чому щасливого квитка? Бо я не вірю в те, що двоє з обвинувачених, що мобілізувалися за останній тиждень перед виходом суду до нарадчої, пішли до лав ЗСУ з відчуттям обовʼязку захищати державу. Не вірю, бо нема для цього підстав. Я впродовж трьох років споглядала за їхньою поведінкою в залі суду. І назвати це по-іншому, аніж «дочекалися слушного моменту», я не можу…

Де проходитиме служба цих двох наразі невідомо, можливо, в роті охорони в Київській області, далеко від бойових дій, можливо в тиловому забезпечені в/ч.

Мене дуже тригерить те, що військовою службою маніпулюють в такий спосіб. І я вважаю, це несправедливим і недостойним.

І, так, суд позбавлений можливості діяти по-іншому, і колись, можливо, судовий розгляд стосовно мобілізованих буде відновлений, а рішення прийняті. Звісно, якщо… і багато змінних далі.

Обвинувачені по епізоду потерпілої Нелі Погребіцької під вартою. Доля цих обвинувачених буде вирішена судом без можливості мобілізуватися".

«ФАКТИ» будуть стежити за розвитком подій.

Раніше повідомлялось, що на Волині поліцейський, який на смерть збив людей на блокпосту, теж попросився в армію, щоб не йти до в'язниці.

На фото в заголовку: обвинувачені на лаві підсудних. Фото Громадське

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