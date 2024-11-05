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«Мій ведмедик»: Наталя Могилевська звернулася до молодшої доньки

16:58 5 листопада 2024
Наталя Могилевська

Відома співачка Наталя Могилевська, яка на початку повномасштабного вторгнення вдочерила двох сестер, вперше поїхала з дівчатками на осінні канікули. На своїй сторінці у соціальній мережі Наталя виклала світлини з Буковелю, де доньки відпочивали у таборі разом з іншими дітьми. За словами співачки, дівчатка були щасливі та вже хочуть їхати туди ж на зимовий відпочинок. Співачка показала, як разом з доньками гуляє по Буковелю, та тепло звернулася до наймолодшої.

«Тепло в обіймах, незважаючи на осінню прохолоду, — написала Наталя та виклала відео з прогулянки. — Мій маленький ведмедик готовий до пригод. Будь-який холод не страшний, коли поруч маленький пухнастик!»

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Шанувальники співачки відреагували на відео та зауважили, що Наталя має дуже щасливий вигляд.

«Щиро радію, що ви можете відчувати ці емоції, бути гарною мамою таким принцескам, — написали у коментарях. — Ви великі молодці, що стали батьками таких чудових дівчаток».

«Кажуть, що бути мамою — це безцінно», — зауважили підписники.

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«Ви сяюча, вам личить дарити кохання, яким ви переповнені, — поділилися враженнями шанувальники. — Щаслива жінка — це круто».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що дружина Тімура Мірошніченка Інна розкрила таємницю.

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