Це неможливо: дружина Тімура Мірошниченко розкрила таємницю

Блогерка та дружина популярного телеведучого Тімура Мірошніченко Інна поділилася незвичайною історією появи у їх родині прийомної доньки. Нагадаємо, у червні цього року сімʼя Мірошниченків всиновила другу дитину — дівчинку Ангеліну. До цього пара вже мала двох власних дітей — Мію та Марка. На своїй сторінці у соціальній мережі Інна виклала світлини двох дівчаток та написала, що появу у родині Ангеліни задовго передбачала сама Мія.

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«Сестри, — написала Інна. — Я дивлюся на них і розумію, що ця історія була написана задовго до втілення в життя. Всі складнощі і виклики стають одразу зрозумілими. Так має бути.

Саме вони і саме такі, як є, якнайкраще розкривають одна одну. Це був великий ризик — шукати старшу сестру ніжній і вразливій Мії.

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Шукати не будь-де, а в місці, просякнутому болем і жорстокістю.

Але Мія щось знала. Коли казала, що буде сестра. Старша. Разом підемо в перший клас.

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На всі ці твердження я казала «але це неможливо». Та все виявилося можливим.

Вони сваритимуться, битимуться, сперечатимуться. Але я так хочу зробити все, аби крізь роки слово «сестра» було наповнене теплом, підтримкою, повагою і відчуттям рідного".

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Мережа відреагувала на світлини дівчаток та подякувала родині за все, що вони роблять.

«Мммм, це в саме серденько», — написали у коментарях.

«Які гарні фото! — зізналися підписники. — Чомусь впевнена, що вам вдасться збудувати такі відносини між ними!»

«Вони просто неймовірні, — були вражені світлинами. - Дуже ніжні та милі. Дякую вам за Все Добро, що ви робите!!!»

Раніше Тімур Мірошниченко зізнавався у проблемах з прийомною донькою.

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