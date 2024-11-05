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На Тернопільщині бабуся катувала онука через невивчену молитву: що вирішив суд

18:37 5 листопада 2024
Рішення суду

На Тернопільщині, де нещодавно військовий застрелив матір на очах у дітей, суд засудив бабусю до 1 року іспитового терміну за те, що вона побила свого онука, бо дитина не змогла вивчити молитву. Про це йдеться у вироку Кременецького районного суду від 31 жовтня 2024 року, пише Crimezone.in.ua.

Так, 18 вересня 2022 року бабуся наказала онуку вивчити молитву, проте дитина цього не зробила. Тоді вона вирішила покарати дитину.

Спочатку вона била онука кропивою, а тоді «взяла дерев`яну палицю, силоміць розтиснула щелепу малолітнього, вставила її у ротову порожнину дитини та душила потерпілого на протязі кількох хвилин».

На суді жінка провину визнала та розкаялась. Вона зазначила, що «онук її не слухався, а тому вона його покарала». За словами підсудної, їй соромно за свій вчинок.

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Тепер онуки живуть окремо від бабусі з її донькою, проте часто її відвідують.

Раніше «ФАКТИ» писали про прийомних батьків з Кривого Рогу, які розчленували, спалили та втопили останки своєї дитини.

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