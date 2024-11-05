На Тернопільщині бабуся катувала онука через невивчену молитву: що вирішив суд

На Тернопільщині, де нещодавно військовий застрелив матір на очах у дітей, суд засудив бабусю до 1 року іспитового терміну за те, що вона побила свого онука, бо дитина не змогла вивчити молитву. Про це йдеться у вироку Кременецького районного суду від 31 жовтня 2024 року, пише Crimezone.in.ua.

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Так, 18 вересня 2022 року бабуся наказала онуку вивчити молитву, проте дитина цього не зробила. Тоді вона вирішила покарати дитину.

Спочатку вона била онука кропивою, а тоді «взяла дерев`яну палицю, силоміць розтиснула щелепу малолітнього, вставила її у ротову порожнину дитини та душила потерпілого на протязі кількох хвилин».

На суді жінка провину визнала та розкаялась. Вона зазначила, що «онук її не слухався, а тому вона його покарала». За словами підсудної, їй соромно за свій вчинок.

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Тепер онуки живуть окремо від бабусі з її донькою, проте часто її відвідують.

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