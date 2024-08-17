Військовий застрелив матір на очах у дітей: стали відомі деталі трагедії на Тернопільщині (відео)

В прокуратурі розповіли про подробиці трагедії на Тернопільщині, де днями військовий відкрив вогонь по людях та застрелив двох осіб.

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У Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомляють, що підозру отримав 45-річний солдат батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ. Криміналне провадження відкрито за фактом умисного вбивства та закінченого замаху на вбивство (п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

«За даними слідства, у четвер, 15 серпня, близько 15:35 год, військовий, який перебував у добовому наряді із ввіреною йому зброєю, самовільно залишив розташування військової частини та у центрі у с. Доброводи Збаразької територіальної громади Тернопільського району та здійснив кілька десятків пострілів у людей навколо, після чого втік», — зазначили в прокуратурі та додали, що двоє жінок загинуло, а ще четверо отримали вогнепальні поранення та були доставлені до лікарні.

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Поки правоохоронці з'ясовують причини такої поведінки солдата, місцеві мешканці розповідають, що його першою жертвою стала вдова. Марія Мальшевська поверталася додому з двома дітьми та загинула на їхніх очах. Як пише видання tepravda.te.ua, другу загиблу звали Ольга Зремяк. Очевидці стверджують, що стрільця зупинили двоє чоловіків — з місця події він встиг пройти майже 2 кілометри. Згодом на місце НП прибули правоохоронці.

А nv.ua уточнює, що сиротами залишилися двоє хлопців, один з я ких неповнолітній — йому 11 років. Опіку над ним братиме старший брат.

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Школяр, на очах якого загинула мати, згадував, що вони почули якісь вибухи та розвернулися, щоб йти іншою вулицею, але в жінку вистрелили. Хлопчик сказав, що потім чоловік вистрелив в іншу людину та у нього, але не влучив.

Одна з очевидець розповідала, що стрілок спершу вистрелив у автомобіль біля магазину, а також у жінку й поранив її доньку.

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Нагадаємо, що нещодавно на Дніпропетровщині 25-річний боєць ЗСУ, самовільно залишивши частину, де він проходив службу, напав на дружину та дитину. Він кинув у їхній бік гранату. Жінка та 5-річна дитина отримали осколкові поранення.

Фото прокуратури

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