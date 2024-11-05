Навіщо досвідчені водії возять із собою пляшку оцту: корисний лайфхак

Досвідчені автомобілісти, які раніше розповіли, навіщо водіям потрібна сода та цибуля, розказали, чому деякі водії возять із собою в машині пляшку з оцтом, пише Твоя Машина.

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Вони звертають увагу, що оцет є кислотою, яка має властивість розчиняти різного роду забруднення. У машині вона відмінно справляється з очищенням хромованих поверхонь. Оцет добре видаляє відкладення, бруд і нагар з вихлопної труби і колісних дисків.

Для кращої ефективності рекомендується змочити оцтом чисту ганчірку і покласти її на забруднену ділянку поверхні, залишивши там на кілька хвилин. Цього має вистачити, щоб кислота розчинила забруднення, які потім можна буде легко змити або витерти.

Як писали «ФАКТИ», раніше експерти пояснили, як навіть у сильний мороз уникнути зледеніння лобового скла автомобіля.

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