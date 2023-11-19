Як навіть у сильний мороз уникнути зледеніння лобового скла автомобіля: лайфхак від ісландських водіїв

З настанням холодного періоду автомобілісти стикаються з додатковими проблемами, наприклад, зледенінням лобового скла, з яким можна поборотися сумішшю дистильованої води та спирту.

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Як пише профільне видання «Твоя машина», в Ісландії, де проблема низьких температур є постійною, місцеві водії використовують інший засіб.

Лайфхак наступний: напередодні ввечері перед поїздкою приготувати розчин із суміші води та оцту, а потім розпорошити на автомобіль перед морозною ніччю.

Зазначається, що температура замерзання оцту набагато нижча, ніж у води, що робить його відмінним засобом проти зледеніння. Вода не може осісти і замерзнути поверх оцту — при змішуванні з водою ймовірність утворення інею менше.

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Фото Pixabay

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