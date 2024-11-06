Допомагають утримувати армію рф в Україні: на Заході назвали країни нової «вісі зла»

Голова національної розвідки Австралії Ендрю Ширер на конференції Raisina Down Under в Канберрі заявив, що «нова вісь» країн, що надають підтримку росії, — Китай, Іран і Північна Корея — є «глибоко тривожним стратегічним розвитком», який західні країни намагаються наздогнати.

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«Масштабна допомога Китаю путіну, включно з економічною та дипломатичною підтримкою, утримує армію рф в Україні, що призводить до загибелі невинних українців так само, як якби вони постачали артилерійські боєприпаси й ракети», — цитує видання Reuters Ширерa.

Він також нагадав про постачання іранських безпілотників, північнокорейських ракет і спрямування бойових підрозділів з КНДР до рф.

«Це глибоко тривожний стратегічний розвиток подій, і ми всі намагаємося вжити ефективних заходів для протидії, але це один зі стратегічних викликів нашого часу», — додав Ширер.

Раніше військовий експерт Дмитро Снєгирьов у коментарі «ФАКТАМ» розповів про ситуацію із солдатами КНДР в Курській області.

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