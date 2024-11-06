41.10 / 41.65 44.29 / 45.01
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Допомагають утримувати армію рф в Україні: на Заході назвали країни нової «вісі зла»

13:33 7 листопада 2024
Путін і Кім Чен Ин

Голова національної розвідки Австралії Ендрю Ширер на конференції Raisina Down Under в Канберрі заявив, що «нова вісь» країн, що надають підтримку росії, — Китай, Іран і Північна Корея — є «глибоко тривожним стратегічним розвитком», який західні країни намагаються наздогнати.

«Масштабна допомога Китаю путіну, включно з економічною та дипломатичною підтримкою, утримує армію рф в Україні, що призводить до загибелі невинних українців так само, як якби вони постачали артилерійські боєприпаси й ракети», — цитує видання Reuters Ширерa.

Він також нагадав про постачання іранських безпілотників, північнокорейських ракет і спрямування бойових підрозділів з КНДР до рф.

«Це глибоко тривожний стратегічний розвиток подій, і ми всі намагаємося вжити ефективних заходів для протидії, але це один зі стратегічних викликів нашого часу», — додав Ширер.

Раніше військовий експерт Дмитро Снєгирьов у коментарі «ФАКТАМ» розповів про ситуацію із солдатами КНДР в Курській області.

РЕКЛАМА

Читайте також: Захід повинен дати Зеленському свободу дій після того, як Північна Корея вступила у війну, — ЗМІ

РЕКЛАМА

252

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олександр Тіщенко

Поплічник ексначальника ТЦК Львівщини звільнився з військової служби і втік до Польщі, звідки «викриває корупцію в Україні», — Кочетков

суп

Готуємо капусняк: як приготувати старовинну українську першу страву

карти

Рибам — «Королева Кубків», Стрільцям — «Колесо Фортуни», а Козорогам — «Імператор»: Таро-прогноз на 7 листопада

Шапки

Як підібрати шапку до пуховика: деяких нюансів ви точно не знали

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту