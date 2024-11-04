Перекидання до росії приблизно 10 000 північнокорейських військових для підтримки війни путіна в Україні є тривожною ескалацією конфлікту, який спричиняє дедалі більшу міжнародну небезпеку та нестабільність. Провокаційне розгортання військ північнокорейським диктатором Кім Чен Ином пов'язує протистояння на кордоні Європи з довготривалим протистоянням між Сходом і Заходом на Корейському півострові, потенційно загострюючи обидва конфлікти, пише The Guardian.

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США, безумовно, глибоко занепокоєні. Минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен рішуче застеріг москву і Пхеньян від відправки північнокорейських військ на поля боїв в Україні. Посол США в ООН Роберт Вуд заявив, що якщо солдати Кіма «увійдуть в Україну на підтримку росії, вони напевно повернуться в мішках для трупів». Американська тривога частково пов'язана з тим, що останнім часом війна для України складається не найкращим чином. Ослаблений недостатньою західною військовою підтримкою, Київ у жовтні втратив більше території, переважно на сході Донбасу, ніж будь-коли з літа 2022 року. Ціна для росії висока. Вона втрачає до 1200 загиблих або поранених солдатів на день — звідси і потреба в підкріпленні. Але очевидно, що ані людські страждання, ані західні санкції не змушують путіна відступити.

У грі також беруть участь ширші політичні міркування. Якщо росія ефективно інтернаціоналізує війну, втягнувши в неї одного зі своїх союзників, то зросте тиск на прихильників України в НАТО, щоб вони брали більш безпосередню участь на землі і у повітрі — чого, незважаючи на наполегливі заклики президента України Володимира Зеленського, вони вперто відмовляються робити.

Мотиви Кіма не важко зрозуміти. З огляду на його параноїдальну віру в те, що США, Південна Корея і Японія хочуть знищити його режим, він зрадів можливості зблизитися з росією. У червні вони з путіним підписали договір про взаємну оборону. Вашингтон заявляє, що Північна Корея постачає зброю, боєприпаси, безпілотники, а також війська.

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Натомість Кім отримує дешеву нафту, продовольство і, як повідомляється, російські ядерні технології всупереч санкціям ООН. Минулого тижня Північна Корея провела випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети з ядерною боєголовкою в напрямку Японії, що стало останнім і найбільш загрозливим запуском в довгій серії. Кажуть, що Кім також планує ще одне підземне атомне випробування.

Китай не залишився осторонь у цьому небезпечному геополітичному змаганні. Пекін, який довгий час був найпотужнішим союзником Північної Кореї і головним постачальником допомоги, стурбований «залицяннями» Кіма до росії, побоюючись втратити свій вплив. Він стурбований тим, що розгортання військ, на додачу до ядерного балансування Кіма, може спровокувати посилення військової і політичної активності США і Європи в Азійсько-Тихоокеанському регіоні — і посилення регіональної нестабільності. Проте позиція Китаю є неоднозначною. До вторгнення в Україну президент Сі Цзіньпін і путін домовилися про партнерство «без обмежень». Як і Кім, Сі допомагає росії вести війну. Він, безсумнівно, розглядає вісь Китай-росія-Північна Корея-Іран, що розвивається, як ключовий крок на шляху до китайської гегемонії 21-го століття. Але він не хоче, щоб непередбачуваний Кім або нерозважливий путін зруйнували його плани.

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Північнокорейське розгортання посилить побоювання, що війна розпалює більший, глобальний конфлікт між кардинально протилежними системами управління та ідеологіями. Для самої України північнокорейський крок є поганою новиною.

Раніше повідомлялося, що Китай завадив американській компанії постачати безпілотники Україні.

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