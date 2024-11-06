Солдати з КНДР потрібні для нового наступу окупантів чи оборони: експерт про ситуацію в Курській області

Близько 10 тисяч військовослужбовців з КНДР зосереджено в Курській області, що підтверджується численними заявами розвідувальних служб та офіційних осіб багатьох країн. Їхнє зосередження може говорити про плани окупантів наступати на позиції ЗСУ у Курській області. Про це «ФАКТАМ» повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов. За його словами, дані ГУР МО підтверджують озброєння північнокорейських бійців піхотною зброєю — 60-мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/НВЧ, ПТРК «Фенікс» та РПГ-7.

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За словами Снєгирьова, зараз у Курській області зосереджено понад 50 тисяч російських військовослужбовців, і це не строковики та контрактники. Там зосереджені бригади морської піхоти, дивізії повітряно-десантних військ, бригади спецпризначення та дивізії росгвардії. Але навіть ці 50 тисяч елітних бійців не можуть тримати ситуацію під контролем.

«Сили оборони України провели низку успішних атак поблизу населених пунктів на захід від Суджі й зараз розширюють зону присутності в цьому російському регіоні, — наголошує експерт. — Геолокаційні кадри підтверджують просування українських військ до західної та південно-західної частин Руського Порічного, що на північ від Суджі. Самі окупанти змушені були підтвердити факт важких боїв у районі Малої Локні, також є дані про штурмові дії українських військ поблизу Новоіванівки на південний схід від Кореневого та в районі Плехового, що на південь від Суджі».

Втрати противника становлять майже 8 тисяч осіб особового складу, знищено понад 150 літальних апаратів, у тому числі 146 дронів. У вигляді трофеїв ЗСУ дісталися 9 танків, 4 БТР, 9 гармат та 6 мінометів, а також близько 700 військових.

«Тому я вважаю, що 12 тисяч військовослужбовців з КНДР є недостатньою кількістю для кардинальної зміни ситуації на лінії бойового зіткнення, — сказав „ФАКТАМ“ Дмитро Снєгирьов. — Тим більше, що українські розвідники ставлять під сумнів якість і боєздатність північнокорейських бійців, описуючи більшість з них як „недосвідчених“ піхотинців низького рангу».

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Також експерт зазначив, що раніше під час контрнаступу у Курській області росія намагалася відтіснити українців назад, але здебільшого їм це не вдалося: вони відвоювали деякі додаткові території, але це не можна назвати значним досягненням. Не виключено, що за допомогою військових з КНДР така спроба може повторитись.

Тим часом британський військовий експерт Геміш де Бреттон-Ґордон вважає, що бойовий дух північнокорейських солдатів дуже низький та воювати вони не хочуть.

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