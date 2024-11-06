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Події

Кілька разів вдарив кухонним ножем у груди та шию: у Києві затримали чоловіка, який убив свою дружину

18:11 6 листопада 2024
чоловік

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який вбив свою дружину. Злочин стався у Подільському районі столиці, повідомили у столичній поліції.

До правоохоронців від місцевої мешканки надійшла інформація про те, що вночі з квартири сусідів було чутно крики, а зранку вона виявила тіло знайомої зі слідами насильницької смерті.

Як встановили правоохоронці, під час розпиття алкогольних напоїв між подружжям виник конфлікт на побутовому ґрунті, у результаті якого чоловік кухонним ножем кілька разів вдарив жінку в груди та шию. Від отриманих тілесних ушкоджень 42-річна киянка померла на місці.

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Оперативники розшукали та затримали підозрюваного. За скоєння умисного вбивству 42-річному киянину загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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Як повідомляли «ФАКТИ», на Львівщині по-звірячому вбили подружню пару. А зловмисник втік з місця події на їхньому автомобілі.

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