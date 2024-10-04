На Львівщині по-звірячому вбили подружню пару: поліція проводить в області спецоперацію (фото)

На Львівщині, де раніше директора реабілітаційного центру запідозрили у сексуальному насильстві над дітьми, в поліції розслідують подвійне вбивство. Жертвами злочину в одному з селищ у Шептицькому районі стало подружжя, зловмисник втік з місця події на їхньому автомобілі. Розслідується кримінальне провадження, правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для встановлення місцеперебування та затримання нападника. Про це повідомили в поліції Львівської області.

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«Сьогодні, 4 жовтня, вранці на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка без ознак життя, з вогнепальними пораненнями. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Червоноградського районного відділу поліції, оперативники карного розшуку, експерти-криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини. Правоохоронці встановили особу загиблого — 51-річного місцевого жителя, який був застрелений на території власного господарства. Окрім того, у житловому будинку поліцейські виявили тіло його 48-річної дружини — також без ознак життя, з травмами голови», — йдеться у повідомленні.

Проведеними заходами було встановлено, що після вчинення злочинів нападник поїхав в автомобілі вбитого ним власника господарства.

«До встановлення місцеперебування та затримання зловмисника залучені співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Триває спеціальна поліцейська операція. За фактом слідчі Червоноградського відділу поліції, за процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури, розслідують кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — довічне позбавлення волі. Також розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії», — повідомили в поліції.

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За даними місцевих ЗМІ, застрелені були власниками місцевих озер.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно СБУ затримала російського кілера, який вчинив замах на одного з посадовців Мелітопольської міськради на Запоріжжі.

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