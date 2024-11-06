В Києві на станції метро «Либідська» людина впала під потяг

Сьогодні у київському метро сталися дві надзвичайні події. Вранці на станції «Поштова площа» помер чоловік.

А ввечері на станції метро «Либідська» пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців, повідомили у КМДА.



Станції метро синьої гілки «Палац «Україна», «Либідська», «Голосіївська» і «Деміївська» зачинили на вхід для пасажирів.

ВІДЕО ДНЯ

«Рух поїздів на лінії організовано від станції „Героїв Дніпра“ до станції „Олімпійська“ та від станції „Теремки“ до станції „Васильківська“. Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково», — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою у метрополітені повідомили: «На станції „Либідська“ стався інцидент — пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців. Про зміни в русі та відновлення роботи станцій буде повідомлено додатково».

РЕКЛАМА

Люди чекають на наземний транспорт через зупинку метро.

РЕКЛАМА

Раніше подібні випадки фіксували на станції «Університет» та «Золоті Ворота».

РЕКЛАМА

140

Читайте нас у Facebook