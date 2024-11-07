Курс долара в Україні: чому він може навіть знизитися

Черговий транш від МВФ і кредит від G7 не тільки стабілізують курс долара, а й, можливо, навіть призведуть до його деякого і тимчасового падіння. На думку банкірів, у деякі дні ситуація радше нагадуватиме довоєнну, і долар сильніше коливатиметься в бік падіння.

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Такий прогноз «ФАКТАМ» дав начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий. За його словами, потужні фінансові вливання можуть насамперед вплинути на міжбанк, і ми не виключаємо, що зрідка Нацбанк може залишатися осторонь від впливу на курси, які формуватимуться винятково ринком — співвідношенням попиту і пропозиції.

- Що ж буде на готівковому ринку? Стабільні курсові показники міжбанку є основою стабільності на готівковому ринку. До того ж ми впритул наблизилися до сезону знижок і свят, що може врівноважити попит-пропозицію. Кількість громадян, які вирішать вкластися у валюту, отримавши бонуси-премії, або, наприклад, прибуток з гривневих депозитів, врівноважить кількість громадян, які витрачатимуть валюту на придбання необхідних товарів зі знижками, подарунків, відпочинок тощо. Тому ми схильні вважати, хоч свята ще не настали, але перші ознаки їх наближення вже можуть позначитися на валютних курсах: різниця між курсами безготівкового та готівкового ринку може звузитися максимально, — констатує експерт.

Як вважає Тарас Лєсовий, наступний тиждень може розпочати період курсової рівноваги, що триватиме до кінця року, і навіть тижневі коливання можуть бути меншими за звичні — до 40 копійок на доларі замість звичайних 80. Звісно, поки що важко врахувати всі обставини, що можуть позначитися на курсах, однак наступного тижня найбільш імовірний сценарій «курсової стабільності».

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Раніше повідомляли про те, що якщо у 2024-му році курс долара навряд чи зросте більше, ніж 42 гривні, то за підсумками 2025-го він цілком може скласти 45 гривень.

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