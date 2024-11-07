Інвестори «Катіон» звертаються до суду через блокування директором роботи солевидобувної компанії

На Закарпатті, де нещодавно суд заблокував будівництво курорту «Свидовець», інвестори ТОВ «Катіон Інвест», яка займається видобутком солі на Тереблянському родовищі, просять правоохоронців та органи влади втрутитися через дії співвласника компанії Валентина Кондратьєва (йому належить 50% акцій) та його сина Сергія Кондратьєва, який є директором вказаної компанії. За словами інвесторів та акціонерів компанії, дії Кондартьєвих ведуть «Катіон Інвест» до банкрутства, а також можуть спричинити техногенну катастрофу на Тереблянському родовищі та непередбачувані наслідки для всього Закарпатського регіону.

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Про це Ігор Герей, один із власників компанії «Катіон», розповів в інтерв’ю «Економічним новинам».

«Співвласники „Катіон Інвест“ не можуть отримати жодних звітів про діяльність проєкту, навіть тих, які подавалися у податкову, ознайомитися з проєктною документацією, отримати програму розвитку підприємства на 2024−2025 роки. При цьому на сьогодні в будівництво шахти вже інвестовано близько 160 млн грн», — говорить Ігор Герей.

Він зазначає, що директор ТОВ «Катіон» Сергій Кондратьєв зараз намагається звільнитися через Господарський суд Закарпатської області.

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«Схоже, що Кондратьєви хочуть уникнути відповідальності за свою роботу. Адже тільки директор несе відповідальність за діяльність компанії. Якщо трудові відносини буде розірвано через суд, „Катіон“ залишиться без директора, який повинен відповідати за можливі негативні наслідки», — припускає Ігор Герей.

Однин із власників компанії «Катіон Інвест» Ігор Герей

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За його словами, Кондратьєви начебто вже «освоїли» 160 млн грн, які інвестував «Юкон». Вони також заявляють про 16 млн грн збитків, які «Катіон Інвест» нібито зазнав у 2023 році. Проте значна частина цих збитків пов’язана з тим, що Кондратьєви нарахували собі (компанії «ЕХО») 25% річних на кредити, які надали з коштів, отриманих від «Юкону». При цьому всьому вони вимагали ще 169 млн грн для розвитку «Катіон Інвест» у 2024 році.

«Також мені відомо, що наразі вони намагаються продати свою частку за 140 млн грн, не вклавши жодних ресурсів у компанію. Я отримав пропозицію про такий продаж. Тобто, не маючи жодного відношення до більшості вкладених коштів, Кондратьєв-старший хоче отримати ще „смачний куш“ у сумі 190 млн грн. Крім продажу частки, він очікує отримати повернення 40 млн грн кредитування від своєї компанії „ЕХО“ на „Катіон Інвест“, та ще й за ставкою 25% річних» (близько 10 млн грн)", — акцентує Ігор Герей.

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Він припускає, що саме з цією метою Валентин Кондратьєв наразі провокує конфлікт у компанії — щоб якнайвигідніше для себе продати свою частку.

Крім того, за словами Ігоря Герея, є підозри, що на підприємстві займалися шахрайством із продажем солі поза балансом, не проводячи це через офіційні документи.

«Є відкриті кримінальні справи Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, які фіксують ці факти. Продаючи сіль через компанії, які на 100% належать Кондратьєву-старшому, — Каре і К2 — вони постачали державним підприємствам за завищеними цінами неякісну продукцію, яка не відповідала сертифікатам. Ці факти негативно вплинули на репутацію проєкту та спричинили судові тяганини. До того ж у „Катіон Інвест“ є борги перед постачальниками обладнання, матеріалів та послуг близько 7 млн грн — за цим фактом уже є судові рішення про стягнення», — говорить бізнесмен в інтерв’ю.

Через порушення в роботі підприємства — є ризик техногенної катастрофи.

«Ситуація критична, тому що це підприємство третього рівня небезпечності — це означає, що його не можна просто так зупиняти. Все має відбуватися відповідно до технологічної схеми зупинки підприємства, з повідомленням про зупинку усіх відповідних служб, щоб не було техногенної катастрофи, подібної до тієї, яка сталася поруч, у Солотвино, коли затопило шахту», — пояснив Герей.

У зв’язку з ситуацією, що склалася, акціонери ТОВ «Катіон» планують звернутися до правоохоронних органів та влади.

«У компетенції органів влади відновити контроль за розвитком проєкту, контроль за виконанням робіт на шахті згідно з дозвільними документами та захистити інтереси інвесторів… Я вже підготував відповідні звернення в усі компетентні органи, щоб вони втрутилися в ситуацію та відреагували. Зараз важливо, щоб інвестори могли управляти проєктом та призначити професійного директора. Проєкту потрібен керівник, який стабілізує ситуацію та запустить реальні роботи, а не той, що виконує забаганки свого батька та шкодить інтересам проєкту, що має державне значення», — резюмував Ігор Герей.

Раніше повідомлялося, що ВАКС зобов’язав НАБУ розслідувати тендери ІТ-компанії Козицьких.

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