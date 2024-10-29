ВАКС зобов’язав НАБУ розслідувати тендери ІТ-компанії Козицьких

Вищий антикорупційний суд зобов’язав НАБУ розпочати досудове розслідування діяльності компанії «Фінпорт Текнолоджіс Інк», що обслуговувала тендери державних структур, в тому числі, органів прокуратури, НАЗК на загальну суму понад 60 млн грн. Власником компанії є батько голови Львівської ОВА Максима Козицького Зиновій Козицький.

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Відповідне рішення було прийнято за позовом громадської спілки «Останній бастіон».

Як зазначив голова спілки Геннадій Сікалов, ВАКС погодився із доводами заявника про те, що фактично монопольне обслуговування правоохоронних структур компанією родича представника вищої влади, яким є голова Львівської ОВА Максим Козицький, містить ознаки злочину, створює конфлікт інтересів і має бути всебічно та об’єктивно розслідуване.

«Підхід можновладців, який ми бачимо, є викликом для суспільства, оскільки компанія, що контролюється членом родини топ-чиновника, обслуговує правоохоронні структури. Які згідно із законодавством, мають контролювати діяльність цього чиновника. Звісно ж, на практиці подібного контролю бути не може, оскільки фактично ми спостерігаємо симбіоз чиновника та відповідних правоохоронних органів», — зазначив Сікалов.

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Він наголосив, що компанія «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» протягом багатьох років систематично виграє тендери на розробку сайтів для ОГП та НАЗК, причому більшість з них відбувалися без конкуренції або ж компанія виступала єдиним учасником.

З його слів, з 2019 року «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» практично має монополію, щороку виграючи тендери на підтримку веб-порталів для прокуратури. При цьому послуги компанії дорожчали на 20−30% щороку.

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Натомість її активи на балансі оцінюються лише у 45 тисяч гривень, що дорівнює вартості двох недорогих ноутбуків, тоді як від держави підрядник отримав понад 61 мільйон гривень.

Голова громадської спілки «Останній бастіон» також зазначив, що ознакою корупційної змови є той факт, що низка справ проти компаній родини Козицьких, нагляд за якими здійснювала прокуратура, не доведені до завершення, заморожені або припинені.

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«Як можуть НАЗК чи прокуратура розслідувати діяльність цих підприємств, якщо вони фактично забезпечують функціонування самих органів? Це створює ситуацію, яку у народі називають «рука руку миє», — підсумував Геннадій Сікалов.

Як повідомлялось, з 2019 року «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» регулярно виграє тендери на створення та технічну підтримку сайтів органів прокуратури. Загальна сума, яку органи прокуратури за два останні роки сплатили компанії батькові голови Львівської ОВА Максима Козицького Зиновію, складає щонайменше 7 млн грн.

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