Сервісні центри МВС відновили надання популярної у автомобілістів послуги

В Україні з 6 листопада відновлюється приймання замовлень на виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків. Вони є досить популярними серед автовласників. Так, за 10 місяців 2024 року було розроблено та забезпечено виготовлення 11 267 комплектів макетів. 10 902 з них замовлено через Кабінет водія. Про це повідомляє Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України.

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«Індивідуальний номерний знак — це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним та не може повторюватись. Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів — від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів — від трьох до шести символів — від двох до п’яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери», — повідомили у відомстві.

Вартість послуги:

• спецпродукція (номерний знак) для легкових авто — 340,02 грн;

• спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів — 154,80 грн;

• три символи (мінімальне замовлення) — 300 грн;

• кожний наступний (до восьми символів) — 90 грн;

• графічний елемент — 500 грн.

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Так, замовити індивідуальний номерний знак можливо у будь-якому зручному територіальному сервісному центрі МВС, або онлайн — у Кабінеті водія.

«Отримання здійснюється двома способами: самостійно або з доставкою на відділення „Нової Пошти“. Самостійно забрати індивідуальний номерний знак можливо у Головному сервісному центрі МВС у Києві — в управлінні стандартизації за адресою вул. Мрії, 19. А логістичні послуги з доставки на відділення „Нової Пошти“ надає ДП „ІНФОТЕХ“ за додаткову плату. Послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається до 40 днів», — повідомили в сервісному центрі.

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Як писали «ФАКТИ», минулого року Кабмін розширив перелік написів та зображень, які забороняється наносити на номерні знаки транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями. Це, зокрема, стосуєтся окремих, без правомірного контексту, латинських літер «Z», «V», а також символіки та емблеми будь-яких підрозділів ЗС рф та збройних формувань, а також офіційних органів держави-терориста.

Фото: sobitie.com.ua

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