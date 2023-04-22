За «Z"-свастику на номері авто покарають: Кабмін ухвалив важливе рішення

Підставою для перевірки водія та його покарання можуть бути не тільки пошкоджене крило машини або синець під оком, а й номер автівки.

Причина — в тому, що на засіданні у п'ятницю, 21 квітня, Кабмін розширив перелік написів та зображень, які забороняється наносити на номерні знаки транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників, ціни на які в деяких випадках доходять до 36 тисяч гривень.

Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

Кабмін вніс зміни до постанови КМУ від 01.07.2000 N 1081 «Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників».

Відтепер на індивідуальні номерні знаки для транспортних засобів заборонено наносити символіку комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну.

До останнього, зокрема, входять окремі, без правомірного контексту, латинські літери «Z», «V», а також символіка та емблеми будь-яких підрозділів ЗС РФ та збройних формувань, а також офіційних органів держави-терориста.

Нагадаємо, що нині Рада готується повернути нульове розмитнення авто, але не для всіх.

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