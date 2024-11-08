Коли впаде москва: український гурт випустив пісню на вірш відомого військового

Лідер відомого гурту «Kozak system» Іван Леньо записав пісню, створену на вірші відомого військового. Про це Іван розповів під час прямого ефіру «Сніданку з 1+1». Військовим, який надіслав музиканту свій вірш виявився «Ахіллес». Композиція називається «Вижити до ранку».

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«В одному з чергових наших виїздів у зону бойових дій, на Лимані, ми грали концерт для „Азова“, „Люті“, „Хижака“, 93-ої та 28-ої бригад, — розказав Іван. — Там ми познайомилися з Юрком Федоренком, „Ахіллесом“ — командиром батальйону безпілотних систем. Почалась переписка і в один момент він кинув текст, який дуже сподобався нам. Запитав, хто автор, він сказав: „Я“. Цей текст потім ліг на переробку і став основою нової пісні».

Іван розказав, що під час виїзних виступів, часто спілкується зі своїми слухачами і їх настрої на третій рік великої війни майже не змінилися.

«Якщо на початку було більше питань: що робити, куди бігти, то сьогодні люди вже знайшли себе в русі опору, — згадав музикант. — Інколи проскакує питання, коли закінчиться війна, але чим далі, тим менше, бо люди розуміють, що довго. Війна закінчиться тоді, коли впаде москва. Мир — це не відсутність війни, це — відсутність москви».

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Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук вразив сумою, зібраною на концертах у Києві.

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