Святослав Вакарчук вразив сумою, зібраною на концертах у Києві

Святослав Вакарчук, який від початку війни системно підтримує збройні сили та збирає кошти для захисників, вразив зібраною сумою на сольних концертах в Києві. В результаті було зібрано 3 600 000 гривень, які перерахували на потреби «Азову».

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«Разом з вами на наших концертах у Палаці „Україна“ зібрали 3 мільйони 600 тисяч гривень, які будуть передані безпосередньо бригаді „Азов“ та їхнім потребам. Продовжуємо працювати далі. Побачимось на подібних концертах мого маленького сольного туру весною у різних містах України і кожного дня працюємо на нашу перемогу», — зазначив Святослав Вакарчук.

Під час виступів він виконував свої пісні під гітару, так, як зазвичай робить це для наших захисників та захисниць на фронтах сходу та півдня країни. У другій половині він акомпанував собі на роялі, відтворюючи атмосферу написання пісень удома. Також у концертах взяли участь артисти Kola та Іван Леньо.

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Вакарчук подякував усім за підтримку та нагадав ціну, яку платить Україна за кожен день війни.

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«Пам'ятайте ціну, яку щодня платять наші захисники. Не забувайте тих, хто зараз у ворожому полоні — вони повинні повернутися додому! Заради них ми повинні знаходити сили, аби триматися разом», — зазначив музикант.

Нагадаємо, українські знаменитості активно долучаються до зборів на потреби армії та постраждалих від воєнних дій.

Популярна співачка Надя Дорофєєва разом з командою Надя привезла українським захисникам на Донеччину 35 fpv-дронів.

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Гурт «Антитіла» продовжує збір на 500 000 доларів під час своїх виступів по світові: в Європі, Австралії, Новій Зеландії, Ірландії та Великобританії. Наразі музиканти вже зібрали 400 тисяч доларів.

Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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