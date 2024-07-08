Відомий український гурт «Kozak system» випустив чергову потужну пісню та кліп на неї. Текст та музику композиції «Прощавай, Голубко» написав Сергій Соловій. Режисером відео стала Вікторія Квітка, а його зйомки проходили на території Національного музею народної архітектури та побуту України.

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«Це історія про реальну переписку між воїном і коханою дівчиною, яка стала основою тексту пісні, — сказали музиканти, представляючи роботу. — В переписці хлопець обіцяє, що після Перемоги вони одружаться, заведуть собачку, зійдуть на Еверест, і вона нарешті повернеться додому в рідне місто Донецьк, яке він з побратимами звільнить від ворога. Але клята війна обірвала життя воїна. І тепер він звертається до коханої з вирію, де чекатиме її і кохатиме все її земне життя».

«Прощавай, моя Голубко, Я пішов за Небокрай», — співає соліст гурту Іван Леньо.

Роль воїна в кліпі виконав відомий український актор Андрій Ісаєнко. Слухачі відразу зреагували у коментарях на потужну роботу колективу.

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«Реально я розплакалась від цієї пісні… скільки молодих, розумних, світлих, справжніх, відважних, найкращих — забрала вже війна і скільки ще забере… скільки розбитих сердець та українських родин… скільки мрій, які більше ніколи не здійсняться», — поділилися думками.

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«Я думав що після Люди-Титани не може бути найщємливішої пісні, — зазначив дописувач. — Я помилився! Сергій Соловій знову проявив свій талант лірика і композитора, твір якого втілили в окреме життя пронизливим голосом Івана Леньо та всією Козацькою Системою. Уклін вам!»

«Я не знаю, як ви це робите, але будь-яка пісня, будь-який кліп просто розриває серце на дрібні шматки, — зізналась шанувальниця. — Світла пам'ять кожному нашому Воїну, який загинув, щоб ми жили…«

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Раніше гурт «Kozak system» випустив пісню «Люди-титани».

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