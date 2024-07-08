«Серце — на шматки»: популярний гурт вразив потужним хітом
Відомий український гурт «Kozak system» випустив чергову потужну пісню та кліп на неї. Текст та музику композиції «Прощавай, Голубко» написав Сергій Соловій. Режисером відео стала Вікторія Квітка, а його зйомки проходили на території Національного музею народної архітектури та побуту України.
«Це історія про реальну переписку між воїном і коханою дівчиною, яка стала основою тексту пісні, — сказали музиканти, представляючи роботу. — В переписці хлопець обіцяє, що після Перемоги вони одружаться, заведуть собачку, зійдуть на Еверест, і вона нарешті повернеться додому в рідне місто Донецьк, яке він з побратимами звільнить від ворога. Але клята війна обірвала життя воїна. І тепер він звертається до коханої з вирію, де чекатиме її і кохатиме все її земне життя».
«Прощавай, моя Голубко, Я пішов за Небокрай», — співає соліст гурту Іван Леньо.
Роль воїна в кліпі виконав відомий український актор Андрій Ісаєнко. Слухачі відразу зреагували у коментарях на потужну роботу колективу.
«Реально я розплакалась від цієї пісні… скільки молодих, розумних, світлих, справжніх, відважних, найкращих — забрала вже війна і скільки ще забере… скільки розбитих сердець та українських родин… скільки мрій, які більше ніколи не здійсняться», — поділилися думками.
«Я думав що після Люди-Титани не може бути найщємливішої пісні, — зазначив дописувач. — Я помилився! Сергій Соловій знову проявив свій талант лірика і композитора, твір якого втілили в окреме життя пронизливим голосом Івана Леньо та всією Козацькою Системою. Уклін вам!»
«Я не знаю, як ви це робите, але будь-яка пісня, будь-який кліп просто розриває серце на дрібні шматки, — зізналась шанувальниця. — Світла пам'ять кожному нашому Воїну, який загинув, щоб ми жили…«
Раніше гурт «Kozak system» випустив пісню «Люди-титани».22
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