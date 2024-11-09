З перших днів життя в Бакарді було щось особливе: названо найкрасивішого кота у світі

Поки найкрасивіші дівчата світу готуються до конкурсу «Міс Всесвіт», на Всесвітній виставці котів в Норвегії був оголошений «Світовий переможець 2024». Ним став кіт Бакарді з розплідника російських блакитних котів Et Cetera BLUE*PL з Гданська (Польща), пише видання Dziennik baltycki.

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Всесвітня виставка — одна з найбільших подій у своєму роді. Щороку сотні котів з усього світу змагаються за звання найкрасивішого кота.

«Я завжди знала, що Бакарді — найкрасивіший кіт у світі. Я кажу йому це щодня, — підкреслила Йоанна Ковальчик, засновниця розплідника. — Я намагалася дуже ретельно підібрати йому батьків. Його мати живе з нами, а батько — в розпліднику. Бакарді був четвертим і останнім, найбільшим кошеням з цього виводку. Ще нікому не кажучи, навіть своїй родині, я знала, що Бакарді має залишитися зі мною. З перших днів у ньому було щось особливе. Щось таке, що я не можу описати. Всі кошенята були чудовими, але це був він: Бакарді — чемпіон світу з самого початку. Він відповідав усім стандартам породи — таким дуже математичним, але крім цього у нього був цей блиск в очах».

Власниця зізналась журналістам, що кіт Бакарді також вирізняється своїм характером:

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«Він чудово використовує свій особистий шарм, випрошуючи більше, ніж йому належить, дозволяє собі обирати їжу відповідно до своїх смаків і підбирає аромати відповідно до свого настрою. Коли ми виходимо з ним на прогулянку, нам доводиться робити це дуже регулярно, оскільки він має свій природний будильник і ефективно нагадує нам про це.

Бакарді дотримується завченого розпорядку дня — він починає день з того, що визирає з вікна у вольєр, щоб перевірити, якою буде погода в цей день, чи правильна кількість птахів у саду, він обов'язково повинен розібратися з будь-якими настирливими мухами або павуками. Коли Бакарді дивиться на дверцята шафи — ти знаєш, що він хоче їсти, коли він дивиться на вікно — я маю відчинити його, щоб він потрапив до вольєра, коли він дивиться на вхідні двері — ти знаєш, що настав час прогулянки. Коли у нього гарний настрій, він приносить мишей, м'ячики. Він може сісти й дати лапу, якщо захоче і почує команду, звичайно. Я безмежно його люблю, він найпрекрасніший кіт у світі, у мене вже є підтвердження навіть на папері".

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тріумфаторка Олімпійських ігор-2024 у Парижі зі стрибків у висоту Ярослава Магучих пожертвувала частину своїх призових на допомогу тваринам.

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