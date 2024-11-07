Броня та міни: показали національний костюм представниці України на «Міс Всесвіт»

Міс Всесвіт Україна-2024 одеситка Аліна Пономаренко, яка готується до фіналу міжнародного конкурсу краси у Мексиці, показала свій національний костюм. Саме у ньому вона зʼявиться на сцені 14 листопада під час шоу національних костюмів. Його назва «Сила землі», а над створенням працювала велика команда конструкторів, кравчинь, майстрів по роботі зі шкірою.

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За словами авторів, костюм символізує багату, плодючу, святу українську землю, прикриту міцною бронею, яка й оберігає Україну. Основою костюму стала металізована срібна штучна шкіра. З неї зроблені захисні лати та броня. Комбінезон розшитий шовковими мініпелюстками квітів. За основу спідниці взята шовкова органза. Квітка маку на грудях — символ того, якою дорогою ціною дається нам захист країни. У волоссі Аліни — сталеві квіти. За задумом авторів це — міни, які залишає по собі війна.

Костюм символізує багату, плодючу, святу українську землю, прикриту міцною бронею

Відомо, що костюм створювався понад два тижні. Вага вбрання — пʼять кілограмів. Нагадаємо, фінал конкурсу «Міс Всесвіт» відбудеться 16 листопада у місті Мехіко (Мексика).

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Вага вбрання - пʼять кілограмів

Нагадаємо, раніше українка перемогла на одному з престижних конкурсів краси.

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