Олімпійська чемпіонка Магучих пожертвувала 1 мільйон гривень: кому допоможе добре серце красуні-спортсменки

Чинна чемпіонка світу та Європи, а також тріумфаторка Олімпійських ігор-2024 у Парижі зі стрибків у висоту Ярослава Магучих пожертвувала частину своїх призових на допомогу тваринам, повідомляє українська організація UАnimals.

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22-річна красуня-спортсменка з Дніпра перерахувала 1 млн гривень (зі 125 тисяч доларів, що вона отримає від держави за тріумф на Олімпіаді) на рахунки UAnimals та чотирьох притулків для тварин.

«Зараз в Україні дуже багато безпритульних тварин, і притулкам потрібна підтримка, щоб подбати про кожного. Окрім фінансової та волонтерської підтримки ви можете брати тварин із перевірених притулків у свої родини, незалежно від породи.

Мій кіт теж із притулку і теж безпородний, але він найкращий у світі та мій улюблений стрибун. Тож якщо у вас є можливість врятувати тварину — врятуйте", — розповіла Ярослава Магучих.

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Ярослава зі своїм улюбленцем Блеком

«Ми вдячні Ярославі за добрий вчинок — завдяки їй тисячі тварин отримають ліки, їжу, власне тепле місце для сну.

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Водночас вдячні за готовність говорити про захист тварин та привертати увагу великої аудиторії до цього питання. Мріємо, що одного разу допомога тваринам стане звичною та повсякденною справою в українському суспільстві, і саме такі потужні голоси, як голос Ярослави Магучих, наближають цю мить", — повідомила керівник комунікаційного відділу UAnimals Людмила Смоляр.

До речі, після перемоги на Олімпіаді Ярослава заявила, що частину призових пожертвує на потреби ЗСУ, у фонд психологічної підтримки та допомогу притулкам і тваринам з окупованих територій.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослава Магучих побила світовий рекорд 37-річної давнини.

Фото Instagram

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