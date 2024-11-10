Зближення між Трампом і путіним не варто боятися: експерт пояснив, чому

Багато політиків з острахом очікують, що після інавгурації Дональда Трампа 20 січня відносини між ним та путіним потеплішають. І вони почнуть перекреслювати свої двосторонні домовленості щодо України та решти Європи. Однак Пекка Товері, колишній начальник розвідувальної служби Генерального штабу Фінляндії, а нині депутат Європарламенту, не поділяє побоювань щодо зближення між Трампом і путіним, пише видання IS.fi.

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«Зараз цей дует має зовсім іншу вагу. У військовому плані США в рази сильніші за росію, чиї збройні сили виявилися слабкими як якісно, так і технологічно, — каже Товері. - Головна увага Трампа і США зараз зосереджена не на росії, і не була такою протягом багатьох років. Головним супротивником є Китай. Китай — справжня наддержава. Він має економічну силу, військову силу. Він на рівних конкурує зі Сполученими Штатами у багатьох галузях. росія не є жодною з них — за винятком ядерної зброї. Трамп хоче говорити з рівними. І Китай є найбільшою загрозою».

Після перемоги Трампа путін, крім привітань, надіслав новообраному президенту послання з надією на відновлення відносин між росією і США. Він також сказав, що «буде відкритий до переговорів з Трампом, якщо той цього побажає».

Примирлива позиція путіна не дивує Пекку Товері, який каже, що російському президенту слід бути дуже обережним з новою адміністрацією Трампа.

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«Зараз путін намагається не дратувати й не принижувати Трампа. Це було б нерозумно. Трамп чутливий до таких речей. Якщо він відчує, що його принижують, то путін дуже швидко отримає відповідну реакцію. путін обережний. Він знає, що Трамп може бути набагато жорсткішим, ніж адміністрація Байдена. Адміністрація Байдена боялася росії й була слабкою. Не забувайте, що за попереднього терміну Трампа почалася військова допомога Україні, від якої відмовлялася адміністрація Барака Обами. За Трампа було значно посилено європейську оборону. Адміністрація Трампа зробила для європейської оборони більше, ніж будь-яка американська адміністрація за останні 20 років», — переконаний колишній голова фінської військової розвідки.

Між тим стали відомі подробиці телефонної розмови Трампа і Зеленського, в якій, як з'ясувалося, брав участь також Ілон Маск.

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