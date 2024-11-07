«Торг між росією і США щодо України розпочнеться вже завтра»: що чекати Києву і ЄС після обрання Трампа президентом

47-м президентом США став Дональд Трамп. Це означає що республіканець вдруге очолить Білий дім. У 78-річному віці Трамп є найстаршим переможцем президентських виборів у США. Також він є чи не найбільш суперечливим політиком епохи і може розділити європейські уряди, що ще більше ускладнить реакцію ЄС на проблеми з торгівлею, безпекою і війною в Україні і на Близькому Сході.

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Тож, обидва континенти уважно стежили за передвиборчою битвою Гарріс та Трампа, проте «Донні» показав, що його зарано списали з політичного рахунку після програшу у 2019 році. Приголомшливий відрив від Камали Гарріс принаймні не викличе в країні політичну кризу, яка б могла розколоти Америку на два табори. Трамп навряд чи визнав би такі вибори, і це точно було б не на користь Україні.

«Трамп виграє усі без винятку „хиткі“ штати і суттєво перевищує показник Байдена у 2020 році. Мало того, є ризик, що Сенат також опиниться під контролем республіканців. Пропоную не посипати голову попелом, а починати жити у новій реальності. Американці свій вибір зробили, і поставитись до нього треба з повагою. Маємо новий виклик не тільки для України, але й для усього світу, особливо для Європи», — вважає колишній український дипломат, а нині політичний оглядач Олег Шарп.

Отже Європі доведеться готуватися до найгіршого та навчитися брати відповідальність за власну безпеку й посилити військовий потенціал. У ЄС небезпідставно побоюються не тільки трансатлантичної торгівельної війни, яку може розпочати США, а й випробування російським диктатором путіним й так «холодного ставлення» Трампа до НАТО та положення про взаємну допомогу членів військового альянсу на прикладі країн Балтії.

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«Поки Україна 3 роки воювала на передовій, Європа мала шанс переозброїтися та наростити виробництво. Натомість Європа зробила ставку на перемогу нинішньої адміністрації, і тепер починається паніка. Вона (паніка) скоро мине, але взяти левову частину відповідальності за безпеку у Європі і війну в Україні, європейцям доведеться», — коментує події Шарп.

Політичний оглядач також застеріг від ілюзій щодо імпічменту Трампу.

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«Ніякого імпічменту Трампу не буде. Хоч він і злочинець, американська правова система настільки незграбна, що він обійде її не помітивши. До того ж обидві палати Конгресу мають великий шанс опинитись під респами», — сказав експерт.

Також, на його думку, про якісь кроки до НАТО у найближчі роки Києву можна забути.

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«Байден ще може зробити відчайдушній жест і формально запросити нас туди, але з цього запрошення можна зробити паперовий літачок і запустити його з балкону», — іронічно прокоментував Шарп.

Під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово заявляв, що може припинити війну між росією та Україною «за один день». А коли його запитали, як це зробити, Дональд Трамп запропонував проконтролювати угоду, але відмовився надати деталі.

«Нам доведеться забути у середньостроковій перспективі про повернення втрачених земель. Наразі на Україну агресивно й відкрито тиснутимуть, щоб вона уклала „угоду“ з росіянами. Зрозуміло, що на нас тиснути легше, ніж на путіна, і Трампу однаково, як це вплине на цілісність України», — коментує Шарп.

На його думку, наступного року, попри значне військове лобі в оточені Трампа, Україну чекає заморожування по лінії зіткнення.

«Чи піде на цю заморозку путін? Думаю, піде — за це є багато аргументів… До того ж, Трамп може бути у цьому сенсі більш рішучим, аніж Байден, та знайти економічні та політичні (Китай) важелі впливу на москву», — вважає Шарп.

Й небезпідставно.

Сенатор від Республіканської партії Марко Рубіо, якого називають ймовірним держсекретарем в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа, вважає, що війна в Україні «зайшла в глухий кут» і її потрібно зупинити.

«Я думаю, українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли росії. Але, зрештою, те, що ми фінансуємо, — це патова війна, і вона повинна добігти кінця. Я думаю, що тут має бути здоровий сенс. Україні знадобиться 100 років, щоб відновити країну», — сказав Рубіо в ефірі програми Today на американському каналі NBC 6 листопада.

Він додав, що обраний президент Дональд Трамп «хоче, щоб війна закінчилася».

«Не потрібно бути фанатом володимира путіна, щоб хотіти закінчення війни», — додав Рубіо.

У таких умовах, без підтримки партнерів, нам важко буде продовжувати воювати за втрачені землі. Проте й «заморозка» війни без чітких гарантій для України — це дуже великий ризик. Й приклад її українці вже бачили — окупація наших територій у 2014 році призвела до повномасштабного вторгнення росіян у 2022 році. А презентований Зеленським «мирний план» взагалі не передбачає «заморожування».

«росія повинна програти у війні проти України. І це не „заморожування“. І це не торгівля територією чи суверенітетом України. Ми повинні реалізувати План перемоги, щоб примусити росію бути на Саміті миру та бути готовою закінчити війну», — сказав президент України під час виступу у ВР.

«Торг щодо України розпочнеться вже завтра. І проходитиме він між американцями та росіянами. Боюсь, на початковому етапі нас у ці перемовини навіть не залучать. І якщо потім поставлять перед якимось вибором, то у він у нас буде дуже простим: погодитись з американсько-російською „сдєлкою“ або залишитись гордими і продовжувати воювати, сподіваючись на підтримку не найбільшої частини Європи», — вважає Шарп.

Й на тлі всіх цих подій й заяв, цікаво прозвучав заклик віцеспікера Верховної Ради України Олександра Корнієнка до Дональда Трампа допомогти закінчити війну для проведення парламентських виборів в Україні.

«Ми будемо працювати з адміністрацією, з обраним Конгресом, Сенатом… І я не думаю, що там склад парламенту сильно зміниться на 100%. На жаль, ми у Верховній Раді так не можемо змінитися. Але ми дуже хотіли би, починаючи з Дональда Трампа, обраного президента, і закінчуючи Конгресом, Сенатом, щоб вони зробили максимум для того, аби ми могли переобратися. Це наше прохання, як депутатів, до них», — заявив Корнієнко під час телемосту «Вибори США та майбутнє України» у КШДУ. Й додав, що для цього потрібно завершити війну.

«Я зовсім не здивований цією новиною», — прокоментував заклик політика Шарп.

Тож, з перемогою Трампа зросла невизначеність, якою буде політика США щодо України. А значить у українських можновладців не так багато часу та попереду чекає багато роботи, аби США залишалися на нашому боці у війні, яку розв’язала росія…

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