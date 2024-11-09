Ілон Маск приєднався до розмови Трампа із Зеленським: стали відомі подробиці

Телефонна розмова Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 6 листопада, на наступний день після президентських виборів у США, містила два сюрпризи. Перший — Ілон Маск також був на лінії, і другий — президент України залишився спокійний від того, що почув від новообраного президента, розповіли Axios два джерела, обізнані з перебігом розмови.

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Сам Зеленський сприйняв той факт, що дзвінок відбувся так скоро після оголошення Трампа переможцем, як позитивний знак, повідомив один з інсайдерів. Розмова тривала близько 25 хвилин. Після того, як президент України привітав Трампа, новообраний президент США сказав, що буде підтримувати Україну, але не став вдаватися в подробиці.

Джерела повідомили, що Володимир Зеленський вважає, що розмова пройшла добре і що вона не посилила його занепокоєння з приводу перемоги Дональда Трампа. Одне з джерел сказало, що це «не залишило у Зеленського відчуття відчаю». Під час розмови Маск також заявив, що продовжить підтримувати Україну через свої супутники Starlink.

Багато чого не було сказано і залишається невідомим. За словами джерел, Трамп і Зеленський не заглиблювалися в такі політичні питання, як план Трампа щодо припинення війни або перспективи подальшої допомоги з боку США.

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Джерела, обізнані з позицією українського уряду, сказали, що Київ очікує, що якщо мирні переговори все ж таки відбудуться, то Сполучені Штати погодяться взяти в них участь. Але путін або відкине переговори, або зробить кроки, які приречуть їх на провал, переконані в Києві.

Експерти вважають, що Трамп, пообіцявши публічно швидко завершити війну в Україні, поставив на кін власну репутацію.

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