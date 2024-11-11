П'яний «Дедпул» напав на поліцейських із мачете на Закарпатті (фото)

В Україні періодично трапляються випадки, коли громадяни нападають на правоохоронців. Так було, зокрема, на Буковині, де батюшка, який перебував за кермом вантажівки у нетверезому стані, намагався забрати зброю у поліцейського. А в Закарпатській області перед судом постав чоловік, який, також будучи нетверезим, напав на патрульних, що прибули на виклик.

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Цікаво, як повідомляє видання zaxid.net, 30-річний мешканець Тячева під'їхав до правоохоронців у масці Дедпула і з ножем-мачете. Напад наслідувачу героя відомого фільму та коміксів обійшося у 17 тисяч гривень штрафу.

Фото поліції

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Ця подія сталася наприкінці літа цього року, коли патрульні під'їхали до банку, де спрацювала сигналізація. У той же час до них на велосипеді під'їхав чоловік у масці, який відмовився «показати личико» та покласти ножа на землю.

Коли ж правоохоронці спробували його затримати, чоловік вдарив ногою в обличча одного з поліцейських, а руку іншого — ножем-мачете. Незважаючи на це, його таки вдалося затримати.

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Зрештою в суді обвинувачений розкаявся та уклав з прокурором угоду про визнання провини. За опір правоохоронцям його оштрафували на 17 тисяч гривень, ще 1,5 тисчі гривень «Дедпул» має сплатити за судові експертизи.

Нагадаємо, що в Польщі поліцейські затримали громадянку України, яка нетверезою сіла за руль автівки. Коли один із правоохоронців спробував витягнути ключ із замка запалювання, водійка спробувала його вкусити та кричала, що вона хвара на туберкульоз.

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Фото з Вікіпедії

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