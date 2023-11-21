Кусала і лякала туберкульозом: у Польщі п'яна українка напала на поліцейського

У Польщі, яка прихистила у себе багато українських біженців, 32-річна українка в стані алкогольного сп’яніння кусала поліцейських та погроожувала їм, пише inpoland.net.pl.

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У п’ятницю ввечері поліцейські з Любліна отримали інформацію про водійку BMW, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння і намагалася втекти, попередньо з’їхавши в кювет. Інцидент стався в селі Щекаркув в Опольському повіті.

Пасажир намагався допомогти українці, штовхаючи машину, але він теж був занадто п’яний, щоб досягти успіху. На місце події виїхали поліцейські з Відділу превенції поліції в Любліні. Коли один з офіцерів спробував вийняти ключ з замка запалювання, жінка за кермом, яка не хотіла виходити з машини, почала його кусати.

Розлючена водійка почала кусати поліцейського, а до того ще й сказала йому, що хвора на туберкульоз. 32-річну пані арештували. За скоєне їй загрожує 3 роки ув’язнення.

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Як писали «ФАКТИ», раніше у Миколаєві неадекватна жінка кинулася з сокирою на поліцейського, а мешканка Волині під час обшуку побила трьох офіцерів поліції.

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