Поточний тиждень, з 11 по 17 листопада, розпочинається досить енергетично потужним днем. Понеділок, 11 листопада, як стверджують астрологи, краще присвятити вирішенню важливих завдань і роботі над масштабними проектами, відклавши на спокійний час другорядні завдання та справи. А якою буде ця семиденка для всіх представників зодіакального кола?

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Овен

Цього тижня Овнам потрібно бути готовим до метушні. Можливо, на роботі від вас буде потрібно швидке ухвалення рішень та повне «занурення» у процес. Зірки радять не намагатися зробити все самим — краще працювати разом із колегами, прислухаючись до їхніх порад. Також потрібно бути гнучкішими і в особистій сфері — можливі непорозуміння з рідними та близькими. Поговоріть з ними відверто — це допоможе зняти напругу у стосунках. Можливо, наприкінці тижня з'явиться шанс покращити фінансове становище. Головне — не проґавити його. Також не слід забувати про здоров'я, зміцненню якого допоможе активний відпочинок, радить slovofraza.com.

Телець

Для Тельців настає час, коли будь-яка інформація добре засвоюватиметься. Тож було б добре зайнятися самоосвітою та здобути нові навички, що не може не позначитися позитивно на кар'єрному зростанні. У той же час слід уважно стежити за гаманцем — не виключені непередбачених витрат. Тож великі покупки зараз краще відкласти. Тільцям зірки радять бути уважнішими до близьких, а у вихідні дні зайнятися творчістю або провести час у спокійній обстановці.

Близнюки

Як і у Тельців, у Близнюків також настає час, коли гаманець варто тримати за можливості закритим і не смітити грошима. Тим не менш, на знак чекає активний і цікавий тиждень. Близнюки, які відчують бажання опинитися в центрі уваги, будуть успішними і в професійній сфері, і в особистому житті, а колеги та друзям сприятимуть їм у цьому. Найбільш сприятливий час для романтики — середина тижня.

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Рак

Ракам цього тижня доведеться продукривно попрацювати, проте це не вимагатиме від них надмірних зусиль — сімденка обіцяє бути досить спокійною. Можна працювати як над проектами, так і над планами на майбутнє. В особистому житті не варто відкладати розмови з близькими про важливе, інакше можливі непорозуміння. Наразі настав час прояснити все, що турбує. Зірки радять звернути увагу на здоров'я та не пропускати заняття спортом. Для різних видів активностей особливо підійде друга половина тижня.

Лев

Леви, які виявлять ініціативу, можуть просунутися кар'єрними сходами — можливості можуть з'явитися несподівано, важливо не проґавити їх. А ось в особистому житті цьому енергійному знаку, який любить постійно перебувати в центрі уваги, будуть потрібні гнучкість і терпіння. Також цей тиждень добре підходитиме для саморозвитку, це стосується як просто читання літератури, так і відвідування різноманітних курсів або майстер-клксів. З фінансами краще бути обережними та бути готовими до різних поворотів.

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Діва

Дівам зірки радять більше приділяти увагу особистому життю. Більше проводьте часу з близькими вам людьми, з сім'єю, що допоможе згладити гострі моменти, вирішити старі конфлікти та запобігти новим. На роботі особливих катаклізмів не передбачається, проте можливі невеликі складнощі, пов'язані з організаційними моментами. Фінансова ситуація залишиться стабільною, проте уникайте непотрібних витрат.

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Терези

Для Терезів ця семиденка обіцяє бути гармонійною, коли робота та відпочинок не заважатимуть один одному. Якщо ви правильно розподілите сили, всі професійні моменти будуть легко вирішуватися. Партнери або близькі люди можуть зробити вам приємні сюрпризи. У середині тижня варто присвятити час хобі або заняттям, що приносять вам задоволення. Фінансова ситуація залишається стабільною, але грошима смітити зірки не радять.

Скорпіон

У Скорпіонів цей тиждень буде часом змін та трансформацій. Можливо, на роботі вам доведеться виявляти гнучкість при адаптації до нових умов. Особисте життя теж може піднести сюрпризи, особливо якщо ви готові до відкритих розмов і компромісів. Зірки радять на цьому тижні не робити необдумані покупки, а в середині семиденки — більше відпочивати і не перевантажувати себе працею. У такому разі до кінця тижня вам вдасться відновити сили і зайнятися улюбленими справами.

Стрілець

На Стрільців чекає вдалий час у професійній сфері, коли на роботі представників знака хвалитимуть або коли важливий проєкт буде завершено вдало. Якщо ви наважитеся інвестувати кошти в будь-який проєкт, то ваша фінансова ситуація може покращитися. В особистому житті у Стрільців також буде все благополучно та гармонійно. Корисним буде вирушити в невелику поїздку в середині тижня або просто змінити обстановку.

Козеріг

Цього тижня Козерогам не слід надмірно перевантажувати себе, щоб не виснажитися емоційно. Важливо приділити час здоров'ю та відпочинку, поступово вирішуючи робочі завдання. Не виключено, що виникне необхідність серйозної розмови з близькою вам людиною. Фінансова ситуація залишиться стабільною, але уникайте непотрібних витрат. У середині тижня корисним буде зайнятися навчанням або ж розпочати якийсь творчий проект.

Водолій

Ситуації на роботі допоможуть Водоліям виявити свої найкращі професійні якості та швидку адоптацію до умов, що змінюються, що допоможе досягти бажаного результату. А ось в особистому житті можливі напружені моменти, які можна «погасити», якщо Водолії виявлять терпіння. Фінансова ситуація стабільна, можливо з'явиться джерело для невеликого заробітку.

Риби

Емоційний та насичений тиждень очікує на Риб. На роботі від вас, можливо, знадобиться нестандартний підхід до вирішення завдань. Успіх посміхнеться рішучим Рибам. Приємні моменти будуть і в особистому житті — на представників знаку чекає сюрприз від близької людини чи друзів. Фінансова ситуація стабільна, але грошима смітити не варто. Рибам також не варто забувати про корисність духовних практик та відпочинку.

Таро-прогноз від мольфара Макса Гордєєва для всіх знаків 11−17 листопада читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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