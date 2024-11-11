Чому не цвіте різдвяник: основні помилки при догляді за улюбленою кімнатною рослиною

Неправильний полив і температурний режим можуть стати причиною того, що красиво квітуча на початку зими домашня квітка — шлюмбергера, яку ще називають різдвяником або декабристом, втрачає листя і в'яне. Також це впливає і на цвітіння різдвяника — він може взагалі не зацвісти або скинути бутони.

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Рослина, яка накопичує вологу в товстому листі, не любить надмірної вологи. І якщо в період спокою його варто поливати раз на тиждень, то в період цвітіння — у міру просихання верхнього шару землі в горщику (на 3−4 сантиметри), пише «На пенсії».

Також квітці подобається розсіяне світло — яскраве світло вона переносить погано. Так що в осінньо-зимовий період різдвяник добре почуватиметься на підвіконні вікна на східній або північно-східній стороні.

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Коли в будинку ще не включили опалення, полив квітки варто значно скоротити або зовсім припинити, відновивши його лише при появі перших бутонів. Підвищена вологість ґрунту може призвести до загнивання коренів «декабриста».

Також на скидання бутонів може вплинути нестача поживних речовин. Особливо це стосується дорослих рослин. Шлюмбергера — рід епіфітних кактусів, так що для його підживлення підійде добриво для кактусів.

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Про те, як правильно поливати кактуси восени та взимку, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

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