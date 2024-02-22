У ці місяці взагалі не поливати: поширені помилки при догляді за кактусами

У світі налічується понад 5000 різних видів кактусів. Оскільки ці рослини, як правило, є справжніми сонцепоклонниками, їх рідко можна вирощувати на грядці. Однак кактус почувається як вдома в домашньому горщику. Колючі рослини вважаються особливо ощадливими кімнатними рослинами. Однак є кілька речей, які ви можете зробити неправильно при догляді за кактусами, пише видання Myhomebook.

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Як правило, кактуси походять з теплих і сухих регіонів. Тому при догляді слід дотримуватися наступних правил.

Не поливайте їх занадто багато! Коріння кактусів може поглинати воду лише повільно. Наслідки — перезволоження та загнивання коренів. Тому замість поливу раз на тиждень достатньо ретельно поливати рослини раз на чотири-шість тижнів.

Крім того, зазвичай кактуси потребують періоду спокою зі скороченням поливу взимку. Щоб не порушити природний цикл, зменшіть подачу води, починаючи з вересня. З листопада по лютий кактуси взагалі не слід поливати.

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Якщо на кактусі на підвіконні утворюються коричневі плями, це явна ознака: він знаходиться в неправильному місці. Взагалі кактусам потрібно багато світла. Кактуси з особливо великою кількістю колючок або волосків можна поставити на сонячне місце. Листові кактуси також люблять світло, але без прямих сонячних променів. Взимку рослини отримують менше сонячного світла.

Кактусам потрібно лише кілька поживних речовин. Якщо рослинам давати їх занадто багато, це може призвести до дисбалансу — появи паростків або м'яких тканин. Тому було б помилкою використовувати занадто багатий поживними речовинами субстрат. Важкий ґрунт також шкідливий для кактусів. Тому компост для горщиків не підходить.

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Рослини в горщиках отримують поживні речовини переважно з добрив. Для кактусів краще менше, ніж більше. Достатньо удобрювати рослини один раз на місяць у період вегетації з квітня по липень. Для цього слід використовувати спеціальне добриво для кактусів. Це добриво адаптоване до потреб рослин, наприклад, з особливо низьким вмістом азоту.

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