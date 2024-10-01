Пересадка кімнатних рослин: з цими секретами процес принесе лише гарні результати

Коли пересаджувати рослини? Загальне правило: чим старше рослина, тим рідше її можна пересаджувати. Молоді екземпляри, у зв’язку з їх інтенсивним зростанням, потрібно щорічно пересаджувати в ємності більшого розміру, більш дорослі — досить раз на 2−3 роки. Необхідність заміни горщика можна розпізнати за сповільненим ростом рослини (не з’являються пагони) або за корінням, що виступає з отворів у контейнері. У другому випадку не варто висмикувати рослину силою — це може пошкодити коріння. Краще горщик розбити або розрізати.

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Чому варто пересаджувати рослини в горщиках? У маленьких горщиках рослини будуть маленькими і не дуже ефектними — ущільнений ґрунт, що не містить мінералів, не задовольнить їх потреби в поживних речовинах. Крім того, вони будуть більш сприйнятливі до грибкових захворювань і атак шкідників, пише Deccoria.

Перш ніж почати пересадку, давайте переконаємося, коли певний вид можна пересадити. Деякі рослини, які цвітуть з березня по квітень, слід пересаджувати в кінці літа. Ми також не переміщуємо хворі чи заражені шкідниками рослини. Якщо розмір і вага рослини не дозволяють пересаджувати її, замінюємо верхній шар субстрату.

Зазвичай не рекомендується пересаджувати рослини в горщики взимку. Найбільш популярні види пересаджують навесні, до періоду цвітіння і плодоношення. З цього правила є один виняток — взимку можна пересаджувати рослини, придбані в цю пору року. Горщики, в яких зберігаються рослини в садівничих магазинах, замалі для коренів; у них часто відсутній дренажний шар. Якщо рослини зберігалися протягом тривалого часу, їх ґрунт міг стати стерильним, що означає, що ґрунт не забезпечує їх достатньою кількістю поживних речовин. Перед зимовою пересадкою почекайте кілька тижнів, щоб рослини встигли адаптуватися до нових умов.

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Місяць, як супутник Землі, відіграє важливу роль у вирощуванні рослин. Багато садівників і любителів рослин планують роботи по догляду за рослинами відповідно до фаз Місяця. Рекомендується пересаджувати кімнатні квіти, коли місяць знаходиться в крайніх фазах — зростає і убуває. Під час молодика декоративні рослини пересаджують заради листя, пагонів, квітів і плодів.

Пересаджуємо рослини в горщики трохи більші за нинішні. Якщо помістити їх у занадто великі контейнери, вони можуть прагнути до більшого росту коренів, що означає, що вони витрачатимуть менше енергії на проростання пагонів або квітів. На дні посудини повинні бути отвори, через які зайва вода буде витікати на основу — коріння в закритих горщиках почнуть гнити. Насправді не має великого значення, пластиковий чи керамічний горщик ми виберемо, однак деякі види, наприклад орхідеї, легше вирощувати в прозорих посудинах, які дозволяють у режимі реального часу бачити стан коренів.

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Пересаджуючи рослини в горщики, не забудьте вистелити дно горщика шаром дренажу — керамзиту, крупного гравію або уламків розбитих керамічних горщиків, — який забезпечить коріння доступ кисню.

Переважна більшість горщикових рослин не пред'являє надмірних вимог, їм достатньо універсального водопроникного і слабокислого ґрунту. Проте є винятки. Деякі види, наприклад каланхое, віддають перевагу важким, глинистим ґрунтам, папороті і драцени — легким торф’яним. Орхідеї, навпаки, люблять субстрат, що складається з кори, моху-сфагнуму, кокосового волокна, керамзиту та інших елементів.

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Перед плановою пересадкою кімнатні рослини інтенсивно поливаємо. Так її буде легше виймати з горщиків. Менші екземпляри перевертаємо догори дном і злегка постукуємо, щоб вийшов кореневий ком. Перед пересадкою старих рослин варто відокремити їх корінці від стінок посудини за допомогою довгого ножа. Заплутану кореневу кульку слід обережно розплутати. Зріжте пошкоджені або відмерлі корінці. У новий горщик викладаємо дренаж і кладемо на нього невелику кількість субстрату. Ми кладемо на них кореневу грудку, а потім засипаємо землею. Потім розминаємо її руками і при необхідності додаємо, щоб вона повністю заповнювала посудину. На завершення рясно полийте рослину. Оскільки свіжий субстрат насичений необхідними поживними речовинами, будь-які підгодівлі слід проводити приблизно через місяць.

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