Ребров втратив трьох футболістів перед вирішальними матчами Ліги націй

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров не зможе розраховувати на трьох футболістів, котрих викликали у табір команди перед вирішальними поєдинками Ліги націй у дивізіоні В проти Грузії (16 листопада у Батумі) та Албанії (19 листопада в Тирані), повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Спочатку стало відомо про те, що не встигає відновитися після травми півзахисник «Жирони» Віктор Циганков, якого мав замінити динамівець Віталій Буяльський (на фото). Але й він опинився на лікарняному через пошкодження привідного м'яза. Крім того, у листопадових поєдинках «жовто-синім» за сімейними обставинами не допоможе голкіпер «Реала» Андрій Лунін. Замість нього до розташування збірної викликано воротаря «Шахтаря» Дмитра Різника.

Нагадаємо, що підготовку до матчів збірна України проводить у турецькому Белеку.

Становище команд у групі 1: 1. Чехія — 7 очок (різниця м'ячів — 7:7); 2. Грузія — 6 (5:3); 3. Албанія — 6 (3:4); 4. Україна — 4 (5:6).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у жовтні збірна України перемогла Грузію та зіграла внічию з чехами.

Фото uaf.ua

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