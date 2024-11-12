Ворог знову атакує Україну, в низці областей оголошено повітряну тривогу

В ніч на 12 листопада росіяни знов атакували Україну безпілотниками. У Києві вночі та зранку оголошували повітряну тривогу, повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

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Моніторингові канали писали, що на місто летять російські ударні дрони. Через декілька хвилин, у КМВА підтвердили інформацію.

«Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття», — написав Сергій Попко, начальник КМВА.

О 07:27 в Києві оголосили відбій повітряної тривоги, але тривога триває у Київській, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях.

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Тривожна ніч була на Запоріжжі. Російські війська завдали кілька авіаударів по житловій забудові у Запорізькому та Василівському районах, повідомив керівник ОВА Федоров.

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За його словами, у багатоповерхівці заблоковані двоє людей. Проводиться рятувальна операція.

Двоє людей травмовані внаслідок нічної атаки по Василівському району.

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Впродовж доби окупанти завдали 432 удари по 11 населених пунктах Запорізької області, в тому числі 3 авіаційні удари по обласному центру.

Надійшло 41 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, додав Федоров.

На Дніпропетровщині вночі теж працювала ППО. Неспокійним був ранок у Кам'янському районі. Туди агресор спрямував БпЛА.

«На щастя, в результаті атаки ніхто не постраждав. Яких збитків завдав агресор, уточнюється», — повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

За його інформацією, на ранок окупанти поцілили по Нікополю. Застосували дрони-камікадзе. Пошкоджені адмінбудівля та СТО. Люди вціліли.

На цей час у Кривому Розі завершена аварійно-рятувальна операція. Пізно ввечері з-під завалів дістали тіло молодої жінки. Вранці дістали тіла двох дітей. Тіло третьої дитини також виявили під завалами п'ятиповерхівки. Їй не було й року.

Нагадаємо, ракетний удар по місту, що стався напередодні, забрав чотири життя. Близько 20 людей постраждали. Росіяни прямим влученням вдарили балістикою у багатоповерхівку. Внаслідок удару зруйновано 3 та 4 під’їзди та дах будинку.

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