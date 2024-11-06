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Україна

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію

10:55 6 листопада 2024
Штурмова група ЗСУ

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Таким чином, вони діятимуть до 7 лютого 2025 року.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

«Президент підписав закони № 12152 та № 12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів», — розповів він.

За даними нардепа, воєнний стан та мобілізація будуть діяти з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року

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«Це був 13-й раз коли підписано закон про воєнний стан», — констатував Железняк.

Зазначимо, що вперше воєнний стан та мобілізацію запровадили в Україні в день масштабного вторгнення росії в Україну, 24 лютого 2022 року. Після цього весь час і воєнний стан, і мобілізація продовжувалися. Вперше терміни продовження були коротшими. Останнім часом воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжують кожні 90 днів.

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В кінці жовтня 2024 Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану й загальної мобілізації ще на 90 днів. Водночас в ЗСУ виступили за підготовку жінок до оборони.

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