Потрібно готуватись до найгіршого: в ЗСУ виступили за підготовку жінок до оборони

Наразі в Україні триває аудит підприємств, які вважаються критичними для ВПК та економіки, призупинено й бронювання військовозобов'язаних в «Дії». Тим часом військовий юрист Роман Лихачов зазначав, що ТЦК продовжують мобілізовувати людей, які вже мають законне право відстрочити призов.

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То чому б у такій ситуації керівництву країни не розглянути підготовку до оборони жінок, яких для цього зовсім не обов'язково призивати? Так думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

«Чи потрібно це буде зараз призивати жінок? А чому не варто підготувати їх, навчати? Це ж не обов'язково призвати», — зазначив військовий. На думку Тимочка, що більшою є загальна підготовка українців до спротиву, їхня консолідація та вміння злагоджено взаємодіяти між групами, то менше росія прагнутиме воювати.

«Чим більше ми будемо мати планів дій, чим більше ми будемо мати підготовлених людей до спротиву, чим краще ми будемо озброєні — тим менше мотивації у росії воювати й нападати на нас», — зазначив віт та додав, що Україні слід мати план дій у розрахунку на найгіршу ситуацію, «а краща — прийде сама».

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«Тобто завжди виклики і проблеми потрібно розглядати з найгіршої сторони. Так як військові операції розглядаються. Вони завжди розглядаються з найскладнішого варіанту і з найнегативніших результатів її проведення. Для того, щоб убезпечити й мінімізувати ризики», — пояснив Тимочко.

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Зазначимо, що в середині жовтня ексголовком ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний зробив таку заяву: «Якщо нам необхідно буде мобілізувати жінок, щоб вберегти Європу від війни, ми напевне зробимо це».

У той же час, нагадаємо, Залужний висловився проти мобілізації молоді до 25 років.

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Фото з сайту armyinform.com.ua

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