Ворог знову цинічно атакував мирні міста України: є вбиті та поранені

Ворог продовжує свої цинічні атаки на міста України. Так, в ніч на п'ятницю, 8 листопада, знову було атаковано Київщину. Про це написав начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

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За його словами, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей під час ракетної атаки на Київщину постраждало 4 людини. Це водії автомобілів, які перебували в авто біля місця падіння уламків. Чоловіки отримали поранення різних ступенів. Стан одного з них важкий, ще двоє водіїв мають середній стан. Всім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні.

Також в ніч на 8 листопада удару терористів зазнала Одещина. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його інформацією, через російську атаку безпілотниками в Одесі та районі пошкоджені приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння. В одному з навчальних закладів міста вибито вікна та пошкоджено фасад.

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Крім того, внаслідок пошкодження осколками, в Одесі сталася розгерметизація та займання двох газових труб. У низці будівель було вибито вікна. Поранень зазнали двоє людей.

В той же час в Одеському відділенні Служби з надзвичайних ситуацій повідомили про одного загиблого від обстрілу та дев'ятьох постраждалих.

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«Рятувальники разом з іншими службами ліквідували наслідки нічного обстрілу. У приватному секторі пошкоджено житлові будинки, в двох з них виникла пожежа. Психологи ДСНС надали допомогу 15 людям, зокрема дитині та вагітній жінці. Рятувальники також гасили пожежі в складських приміщеннях та автомобілях на території підприємства. Постраждала будівля навчального закладу», — повідомили одеські рятувальники.

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Ще одним містом, яке постраждало від варварського обстрілу росіян, став прикордонний Харків. Там в ніч на 8 листопада російські терористи вкотре здійснили пуск КАБів на житловий сектор. Внаслідок атаки пошкоджено та частково зруйновано будинки, також є й постраждалі містяни.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Ворог о 3:30 підступно вдарив по мільйонному місту Харків. Знову Салтівський та Шевченківський райони. На Салтівці влучання у багатоповерхівку, рятувальники продовжують розбирати завали. 25 поранених, пʼять із них — госпіталізовані до медичних установ, стан постраждалих середній та легкий. Евакуювали 30 людей, із них — 4 дітей. Частково зруйновано підʼїзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Пошкоджені житлові будинки поряд, 5 автомобілів та виходи станції метро», — зазначив Синєгубов.

При цьому очільник ОВА додав, що у самісінькому центрі ворог вдарив по відкритій території, пошкоджені історичні будівлі, громадські місця, житлові будинки. Ще одне влучання біля житлової забудови також в центральній частині міста. Там пошкоджень зазнали щонайменше 6 багатоповерхових будинків, магазини, торгівельні павільйони, автомобілі, виходи станції метро. На щастя, — без постраждалих.

«Такі удари 500-кілограмовими авіабомбами — це цілеспрямований терор ворога!», — вказав очільник ОВА.

Також нагадаємо про вчорашній удар російськими КАБами по онкоцентру в Запоріжжі — там теж постраждало багато людей, частина з постраждалих опинилася під завалами.

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