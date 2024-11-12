Ті з людей, хто вірить у магічні здібності карт Таро, знають, що сьогодні представникам багатьох знаків Зодіаку варто було слухати своє серце — воно легко могло б підказати правильне рішення.



А про те, які поради Таро дають українцям на завтра, говориться в прогнозі сайту УНІАН.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Імператор»

Завтра Овни зможуть проявити лідерські якості та організаторські здібності. Вам варто взяти на себе відповідальність і не боятися ухвалювати важливі рішення, тому що за вас це ніхто не робитиме на постійній основі.

Телець — «Дев'ятка Кубків»

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День обіцяє бути сприятливим і наповненим радістю. Можливо, ваші давні мрії почнуть збуватися. Звісно, це принесе вам неабияку радість, проте не забувайте дякувати Всесвіту і людям, які вам сприяють.

Близнюки — «Маг»

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Завтра вам випаде шанс реалізувати свої плани і використати потенціал на максимум. Карта «Мага» закликає Близнюків діяти рішуче і впевнено. Дуже важливо, щоб ви вірили в себе і свої сили. Тоді у вас все буде виходити на ура.

Рак — «Колесо Фортуни»

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Для Раків завтра буде сповнений несподіваних поворотів долі. Можливо, вам доведеться ухвалити непрості рішення. Однак пізніше ви зрозумієте, що це було на краще. Довіртеся удачі, але не намагайтеся здаватися невразливими.

Лев — «Сонце»

Завтра буде ваш зоряний день, Леви! Сонце принесе вам успіх, радість і позитив. Це вдалий час для спілкування з друзями, сімейних заходів і творчих починань. Насолоджуйтеся моментом і заряджайте оточуючих своєю енергією.

Діва — «Відлюдник» [рос. «Отшельник"]

День вимагатиме від вас мудрості і вдумливості. Це час для самоаналізу, духовного зростання і усамітнення. Астрологи закликають вас прислухатися до своєї інтуїції, тому що вона вкаже вам правильний шлях. При цьому не робіть поспішних рухів.

Терези — «Закохані»

Завтра Терезам варто звернути увагу на особисті стосунки і близькі зв'язки. Це сприятливий час для гармонізації стосунків і ухвалення важливих рішень. Будьте щирі й відкриті — це зміцнить довіру і взаєморозуміння.

Скорпіон — «Сила»

Завтра ви відчуєте прилив внутрішньої сили й рішучості. Використовуйте її для подолання складнощів і досягнення цілей. Цього дня ви зможете впоратися з усіма труднощами, якщо виявите завзятість і рішучість.

Стрілець — «Зірка»

Завтра на вас чекають натхнення і надія. Зірка — це карта світлих перспектив і нової енергії. Приділіть час мріям і планам. Це хороший день для відновлення і пошуку нових напрямків.

Козеріг — «Справедливість»

День вимагатиме від вас чесності й об'єктивності. Можливо, вам доведеться ухвалити важливе рішення або зробити вибір, який вплине на ваше майбутнє. Дуже важливо, щоб цього дня ви були чесними щодо людей і себе. Тоді все пройде без конфліктів.

Водолій — «Блазень» [рос. «Шут"]

Завтра вам доведеться вийти за звичні рамки і подивитися на світ із легкістю. День сприятливий для нових починань, пригод і ризикованих рішень. Головне — нічого не бійтеся і сміливо йдіть за своїми мріями. Їхня реалізація не за горами.

Риби — «Місяць» [рос. «Луна"]

Завтра може принести Рибам загадки і несподіванки. Прислухайтеся до інтуїції, не поспішайте з висновками й уникайте поспішних рішень. Це день, коли важливо покладатися на свою чуйність і гнучкість.

Крім того, пропонуємо до Вашої уваги Таро-прогноз на повню 15 листопада від Галини Демків.

І пояснення відомої тарологині Яни Пасинкової щодо пенсії, яку обіцяють українцям.

І, звичайно, варто нагадати, що до кінця тижня представників трьох знаків Зодіаку очікують дуже приємні новини — на це натякають небесні комбінації, які побачили на зоряному небі зарубіжні астрологи.

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