В окупованому Бердянську підірвали суддю-колаборанта (фото, відео)

В Україні триває боротьба з колаборантами. В окупованому Бердянську знайшли мертвим суддю-зрадника Віталія Ломейка. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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«2 жовтня 2024 року біля шостого будинку на вулиці Українських Партизан (до декомунізації ― „красних партізан“) у мікрорайоні Лиски неподалік порту в тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник Віталій Ломейко. Ломейко — суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, який залишився в окупованому Бердянську, порушив присягу в умовах війни та свідомо й добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. Доля Віталія Ломейка, який причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів — нагадування усім зрадникам, що прислужування катам українського народу небезпечне для здоровʼя і життя. Слава Україні!» — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в окупованому Бердянську ліквідовано колабораціоніста, який катував українців.

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