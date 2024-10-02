41.02 / 41.56 45.57 / 46.22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

В окупованому Бердянську підірвали суддю-колаборанта (фото, відео)

17:05 2 жовтня 2024
Колаборант Віталій Ломейко

В Україні триває боротьба з колаборантами. В окупованому Бердянську знайшли мертвим суддю-зрадника Віталія Ломейка. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

«2 жовтня 2024 року біля шостого будинку на вулиці Українських Партизан (до декомунізації ― „красних партізан“) у мікрорайоні Лиски неподалік порту в тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник Віталій Ломейко. Ломейко — суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, який залишився в окупованому Бердянську, порушив присягу в умовах війни та свідомо й добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. Доля Віталія Ломейка, який причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів — нагадування усім зрадникам, що прислужування катам українського народу небезпечне для здоровʼя і життя. Слава Україні!» — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в окупованому Бердянську ліквідовано колабораціоніста, який катував українців.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
109

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

подорожчання свинини

Незабаром подорожчає продукт, якого українцям не вистачає: про що йдеться

принц Гаррі та королева Камілла

Опальний принц наносить новий удар: на екрани виходить фільм «Камілла: зла мачуха Гаррі»

банківські картки

Відзавтра в українців можуть початися проблеми з картковими переказами: чому і хто може цього уникнути

Ченнінг Татум і Дженна Дуан

Після шести років судових суперечок: голлівудська зіркова пара нарешті дійшла згоди у гучній справі про розлучення

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту