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Перші кроки Трампа після повернення до Білого дому: що він робитиме з Україною

17:20 13 листопада 2024
Трамп

У списку Трампа як президента США — початок масової депортації мігрантів, згортання політики адміністрації Байдена в галузі освіти, переформатування федерального уряду шляхом звільнення потенційно тисяч федеральних службовців, які, на його думку, таємно працюють проти нього, а також помилування людей, заарештованих за їхню роль у заворушеннях у Капітолії 6 січня 2021 року.

«Я хочу закрити кордон, і я хочу бурити, бурити, бурити», — сказав Дональд Трамп про свої плани на перший день після інавгурації, пише apnews.

«Я схильний помилувати багатьох з них, — заявив Трамп у своїй соціальній мережі ще в березні, оголошуючи про цю обіцянку. — Я не можу сказати за кожного, тому що деякі з них, можливо, вийшли з-під контролю».

Але чи не найважливішим для нас є питання війни рф проти України. Трамп неодноразово заявляв, що міг би зупинити війну за один день. На прохання відреагувати на цю заяву посол росії в ООН Василь Небензя сказав, що «українська криза не може бути вирішена за один день».

Керолайн Левітт, прессекретар Трампа, заявила в інтерв'ю Fox News після оголошення Трампа переможцем виборів, що тепер він зможе «вести переговори про мирну угоду між росією і Україною». Пізніше вона сказала: «В перший же день — посадити Україну та рф за стіл переговорів, щоб покласти край цій війні».

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Після 24 лютого 2022 року Дональд Трамп критикував адміністрацію Байдена за надання грошей Україні на ведення війни. У травні 2023 року, виступаючи на CNN, Трамп сказав: «Вони вмирають, росіяни та українці. Я хочу, щоб вони перестали вмирати. І я зроблю це, я зроблю це за 24 години». Він сказав, що це станеться після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і путіним.

Раніше «ФАКТИ» писали, що український історик висловився про те, чи вдасться Трампу закінчити війну.

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